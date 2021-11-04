影／專門培訓辣妹直播主 三重網路娛樂公司被砸店

新北市三重區1家培訓辣妹直播主的網路娛樂公司，今天凌晨遭人砸店，3名男子乘車抵達立刻持球棒對著公司大門玻璃猛砸，隨即逃離現場。警方已經展開調查，初步了解疑為網路直播糾紛引起。

據了解，這家娛樂公司位在三重區集賢路，主要經營辣妹直播主的培訓課程，二樓為私人招待所。公司2019年開幕時，許多道上人士與「土地開發公司」都有致贈道賀花籃，臉書也貼出電影導演顏正國到公司與辣妹直播主的合照，說是討論拍攝公益微電影。

今天凌晨大約1時，監視器拍到有1輛轎車搭載3名男子到場，下車便持球棒猛砸該公司門面3片大型玻璃落地門窗，砸破9個大洞隨即逃離。警方獲報趕抵，嫌犯已逃離，該公司當時已休息無人在場。

警方表示，事後通知該公司負責人協助調查，林姓負責人竟然是1名19歲年輕人，初步了解疑因網路直播糾紛遭人報復。由於該公司與道上人士往來密切，所培訓的幾名辣妹直播主曾加入「TRUE LOVE初樂直播」，而這個平台多次被粉絲控訴鬧出感情和金錢詐騙糾紛。