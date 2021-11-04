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陌生男加line稱爸媽生病 她奔至銀行匯20萬警及時攔詐

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市38歲賴姓女子日前至銀行表示要匯20萬至香港，行員見金額大，主動關心匯給誰、為什麼匯款，不料她卻支吾其詞說「不知道對方是誰，只是對方說家裡發生變故臨時要錢」。警方趕抵，經了解知道這是常見的愛情詐騙，講解過去案例她才驚覺險些受騙，頻頻感謝員警守住她的辛苦錢。

中和分局員山派出所警員吳承哲、警員李俊陞，上月30日接獲銀行報案稱有民眾疑似遇到詐騙，員警到場詢問賴女對方叫什麼名字，她遲疑許久坦承不知道。

警再問賴女那怎麼要匯款給他，她說前陣子自己的LINE有不明男子加她好友，對方稱自己是香港人，天天噓寒問暖，不禁產生情愫；前陣子他說他爸媽生病，臨時要20萬元週轉，希望「親愛的」能幫忙，她認為對方是真命天子，立刻奔至銀行。

員警一聽知道這是老梗的「愛情詐騙」，不斷解釋過去案例，她才知道是詐騙，打消匯款念頭。

中和分局呼籲，近來頻傳愛情詐騙並要求被害人匯款案件，請民眾接獲來電、訊息要求匯款等情況，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至鄰近派出所尋求協助。

賴女日前至銀行稱要匯20萬給國外男友，中和分局員山派出所員警即時攔詐。記者翁至成／翻攝
賴女日前至銀行稱要匯20萬給國外男友，中和分局員山派出所員警即時攔詐。記者翁至成／翻攝

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