客運拋錨北車旁忠孝西路 塞爆！4警急徒手推車紓解車流

台北市忠孝西路車流龐大，近日交通尖峰時段，一輛客運突然在路中間拋錨，導致後方車輛嚴重堵塞，轄區中正一分局4名員警見狀，等不及拖吊車救援，決定徒手推動車輛，將其推離車道，才順利恢復交通。

警方表示，台北市中正區忠孝西路緊臨台北車站，也連結雙北聯外幹道，平時人車眾多，交通流量龐大，10月25日上午9時許，卻有一輛客運在路中間拋錨，導致後方車流嚴重堵塞。

推車的員警分別是轄區忠孝西路派出所警員方仕翔、高銘慶，及交通分隊警員洪治世、吳孟儀，4名員警當時正在周遍路段執勤，發現車流本就龐大的忠孝西路上，行車速度異常緩慢，循線查看發現是一輛客運拋錨在路中間，後方已車流已嚴重堵塞。

由於時值民眾上班尖峰時段，前來救援的拖吊車無法立即到場，4名員警決定徒手推車，將車輛推至不影響車流的地方等待救援，才順利疏解壅塞車潮。