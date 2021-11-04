快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

客運拋錨北車旁忠孝西路 塞爆！4警急徒手推車紓解車流

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市忠孝西路車流龐大，近日交通尖峰時段，一輛客運突然在路中間拋錨，導致後方車輛嚴重堵塞，轄區中正一分局4名員警見狀，等不及拖吊車救援，決定徒手推動車輛，將其推離車道，才順利恢復交通。

警方表示，台北市中正區忠孝西路緊臨台北車站，也連結雙北聯外幹道，平時人車眾多，交通流量龐大，10月25日上午9時許，卻有一輛客運在路中間拋錨，導致後方車流嚴重堵塞。

推車的員警分別是轄區忠孝西路派出所警員方仕翔、高銘慶，及交通分隊警員洪治世、吳孟儀，4名員警當時正在周遍路段執勤，發現車流本就龐大的忠孝西路上，行車速度異常緩慢，循線查看發現是一輛客運拋錨在路中間，後方已車流已嚴重堵塞。

由於時值民眾上班尖峰時段，前來救援的拖吊車無法立即到場，4名員警決定徒手推車，將車輛推至不影響車流的地方等待救援，才順利疏解壅塞車潮。

警方提醒，民眾遇到車輛故障時無需慌張，首先保護自身安全，開啟車輛警示燈提醒後方來車，在適當距離擺設警示標誌，確認自身安全後，可撥打110專線，請求警方協助，另呼籲，民眾上路前務必檢查車輛狀況，才能快樂出門、平安回家。

一輛客運突然在路中間拋錨，導致後方車輛嚴重堵塞。記者李隆揆／翻攝
一輛客運突然在路中間拋錨，導致後方車輛嚴重堵塞。記者李隆揆／翻攝
中正一分局4名員警見狀，等不及拖吊車救援，決定徒手推動車輛。記者李隆揆／翻攝
中正一分局4名員警見狀，等不及拖吊車救援，決定徒手推動車輛。記者李隆揆／翻攝
員警將其推離車道，才順利恢復交通。記者李隆揆／翻攝
員警將其推離車道，才順利恢復交通。記者李隆揆／翻攝

北市 台北車站 塞車

延伸閱讀

戰備包效應 物資搶購潮引爆

大陸多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜

車子左前輪咔咔作響失動力 一車5人「滑行」下交流道求助

台南安定在地建商嘉信開發 今捐助行推車嘉惠弱勢

相關新聞

振興券太難分 盲人遭過期3倍券騙

基隆市啟明視障按摩中心結帳時，發現在成疊的振興五倍券中，夾雜1張已過效期的200元三倍券，事後提醒其他視障團體收券注意，...

影／賭性堅強！藏匿隱密農園拉帆布聚賭 50名賭客送辦

屏東縣警局昨下午3點半在內埔鄉隘寮段內一處芒果園查獲天九牌職業賭場，現場賭客50人，一見到警方出現，隨即亂竄，有賭客稱「...

台南安平港水域赤裸女浮屍 檢警追查落水點

台南市光州路安平港水域，前晚9點多，有民眾發現女浮屍，全身赤裸，特徵左手有只玉手環，經調查是40多歲劉姓女子，台南檢警相...

影／專門培訓辣妹直播主 三重網路娛樂公司被砸店

新北市三重區1家培訓辣妹直播主的網路娛樂公司，今天凌晨遭人砸店，3名男子乘車抵達立刻持球棒對著公司大門玻璃猛砸，隨即逃離...

陌生男加line稱爸媽生病 她奔至銀行匯20萬警及時攔詐

新北市38歲賴姓女子日前至銀行表示要匯20萬至香港，行員見金額大，主動關心匯給誰、為什麼匯款，不料她卻支吾其詞說「不知道...

影／駕駛撞飛祖孫又扯A柱！網嘆：A柱很無辜

桃園中壢日前發生一起車禍，阿公抱著孫女走在斑馬線上，竟然被一輛左轉的轎車撞飛。而且阿公已經很謹慎，確認過是綠燈並走斑馬線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。