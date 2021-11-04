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影／清晨5點警方急按電鈴 屋主夫婦一聽事由⋯傻眼了！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市內湖區劉姓男子日前深夜醉倒路邊，內湖警方發現劉男失去意識，只能從他身上尋找證件調查身分，得知他住附近，徒步前往他家按電鈴，請他父母下樓接回，警方同時幫忙攙扶上公寓。他父母深表感謝，也稱不好意思造成麻煩。

內湖分局西湖派出所警員尤宗坤、謝彥群、林沛彤上月28日清晨5點巡邏經過，花費20分鐘幫助劉男（24歲）返家。劉的父母稱兒子應該是聚餐喝太多，3名警員幫助劉男返家就離開，離開前提醒劉的父母，待兒子清醒後，應規勸下次別喝太多酒。

劉當時倒臥住家附近人行道，背包散落一旁，毫無意識將自身安危拋漏在外。警方呼籲，疫情趨緩使民眾飲宴應酬增多，切勿激情忘形猛喝狂喝，若有參加聚會喝酒，應有親友護送返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

內湖分局西湖派出所攙扶劉男返家。記者蔡翼謙／翻攝
內湖分局西湖派出所攙扶劉男返家。記者蔡翼謙／翻攝
西湖派出所警員謝彥群（左）、林沛彤（中）、尤宗坤（右）。記者蔡翼謙／翻攝
西湖派出所警員謝彥群（左）、林沛彤（中）、尤宗坤（右）。記者蔡翼謙／翻攝
劉男醉倒住家附近，毫無意識。記者蔡翼謙／翻攝
劉男醉倒住家附近，毫無意識。記者蔡翼謙／翻攝

人行道 疫情 北市

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