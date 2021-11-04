台灣上半年每天8人死於交通事故 長者占近四成

交通部在10月舉行「交通安全月」活動，台北大安警分局表示，儘管活動結束，但根據交通部統計數字來看，長者發生交通意外事故仍然偏高，因此警方為讓長者更加了解交通安全的重要及法規，利用高齡長者時常聚會的處所做宣導與分享，加深長者對於「不要闖紅燈」、「過馬路要走安全通道」、「不要隨意穿越馬路」、「盡量遠離大型車」，藉以降低交通事故，保障長者交通安全，並結合反詐騙宣導，希望能擴大宣導效果。

根據交通部統計，今年1至7月道路交通事故的死亡人數高達1709人，平均每天約有8人死亡，65歲以上的高齡長者就占全體近4成，高齡長者交通事故的死亡風險高居各年齡層的首位。

為讓長者提高安全意識，大安警分局3日下午特別與學府里里長李淳琳及轄區的數十名高齡長者，一同在蟾蜍山聚落文化中心辦理交通安全及反詐騙宣導活動，透過淺顯易懂的圖片解說，及有獎徵答的方式來拉近與長者的距離，撥放轄區事故影片，提醒高齡行人用路時務必隨時提高警覺，並確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌指示，若行人綠燈秒數已明顯不足，應耐心停等，待下次行人綠燈再行穿越，同時，等待穿越應至少向後退一大步，遠離馬路，以避免落入車輛轉彎時內輪差的危險範圍，讓長者更能有感。