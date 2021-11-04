台灣上半年每天8人死於交通事故 長者占近四成
交通部在10月舉行「交通安全月」活動，台北大安警分局表示，儘管活動結束，但根據交通部統計數字來看，長者發生交通意外事故仍然偏高，因此警方為讓長者更加了解交通安全的重要及法規，利用高齡長者時常聚會的處所做宣導與分享，加深長者對於「不要闖紅燈」、「過馬路要走安全通道」、「不要隨意穿越馬路」、「盡量遠離大型車」，藉以降低交通事故，保障長者交通安全，並結合反詐騙宣導，希望能擴大宣導效果。
根據交通部統計，今年1至7月道路交通事故的死亡人數高達1709人，平均每天約有8人死亡，65歲以上的高齡長者就占全體近4成，高齡長者交通事故的死亡風險高居各年齡層的首位。
為讓長者提高安全意識，大安警分局3日下午特別與學府里里長李淳琳及轄區的數十名高齡長者，一同在蟾蜍山聚落文化中心辦理交通安全及反詐騙宣導活動，透過淺顯易懂的圖片解說，及有獎徵答的方式來拉近與長者的距離，撥放轄區事故影片，提醒高齡行人用路時務必隨時提高警覺，並確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌指示，若行人綠燈秒數已明顯不足，應耐心停等，待下次行人綠燈再行穿越，同時，等待穿越應至少向後退一大步，遠離馬路，以避免落入車輛轉彎時內輪差的危險範圍，讓長者更能有感。
大安警分局呼籲所有用路人，應禮讓行動較緩慢的年長者，共同營造友善用路環境，一起為交通安全努力，共同維護道路安全是最終目標。同時呼籲民眾注意詐騙手法，若有以話術「聲稱『五倍券綁定申請操作有誤』，要求民眾操作ATM以解除五倍券設定錯誤」，提醒民眾，這就是詐騙！接獲可疑電話請立即撥打「反詐騙165」專線諮詢。
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