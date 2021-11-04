失智翁機車迷途近百公里受寒 南警「車辨系統」建功

有嚴重失智的金姓老翁從台南永康家騎機車外出，詎料失去音訊家屬焦急不已，警方受理全力尋人，透過車辨系統掌握，最後摸黑在白河偏僻小路尋獲，結束這近百公里迷途驚魂記。

據悉，金某是本月1日下午約3點從家騎機車外出，起初家人不以為意，天黑仍不見蹤影，女兒晚上近6點緊急向永康警方報案請求協尋。

警方啟動車輛辨識系統查詢，發現老翁機車蹤跡，該機車當天晚上8點曾出現離住家約40公里外的北門南鯤鯓，9點20分出現於佳里、安定區港口一帶。警方兵分兩路至出現地點搜尋，卻未發現迷途老翁及其機車。

警方持續追查失蹤老翁車輛蹤跡，發現深夜10點48分又出現在約40公里外的白河區南94線附近，家屬趕往請求警方協助。

白河派出所警員張紹科、劉聖慈獲報趕往，並擴大範圍至周邊道路，2日凌晨約1時許，在南94線5k處（白河區汴頭里內坊林）發現無助金姓老翁身體因氣溫驟降不適顫抖，警方又在1.5公里外處尋獲代步機車，經檢視身上無受傷，先載回派出所安置奉茶安撫情緒，並立即聯絡家屬，結束這場近百公里驚魂記。