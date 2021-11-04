亂丟家戶垃圾全都錄收罰單 2男女怒砸監視器再吃毀損罪

基隆市陳姓男女2人在崇孝街亂丟家戶垃圾，遭環保局設置的電眼裝置全都錄下，環保局依違反廢棄物清理法開單告發。沒想到2人心生不滿，2日破壞監視設備，警方調閱其他監視器查出身分，2人再被依毀損罪嫌送辦。

基隆市警察局第三分局七堵派出所2日下午3時許，接獲基隆市環保局稽查員報案，指稱環保局在崇孝街設置的監視器遭毀損，七堵派出所所員警擴大調閱現場另外一支監視器，發現有2名男女，在11月1日凌晨1時許砸的。

七堵派出所所長徐永煌說，2人先前因亂丟垃圾遭監視器錄下被開單，心生不滿，隨手使用路邊三角錐上之伸縮連桿敲打監視器，導致監視器影像損壞，警方調閱周邊路口監視器後，鎖定陳男使用之交通工具，通知到案後依毀損公物罪函送基隆地檢署偵辦，並由環保局依違反廢棄物清理法告發處分。

2人供稱之後丟垃圾時環保局說可以，後來又接到罰單，不滿才砸監視器。環保局長賴煥紘說，環保局在17處定點回收站收垃圾，但都有特定時間，不能提前也不能事後放置，嚴格實施垃圾不落地，違者都會依廢棄物清理法告發，處1200到6千元，呼籲民眾不要貪圖一時之便亂丟垃圾。