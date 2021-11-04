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初步研判多金男生前遭毆打勒斃！女友一家4人「口供兜不攏」恐都涉案？

聯合報 / 記者簡慧珍林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉10月29日出現水流屍，檢警深入調查，意外揭開疑似家族合謀殺人的驚人命案，涉案的林姓女子坦承殺人，她的父母和弟弟避重就輕否認，警方昨天上午先移送林女，昨晚再移送她的父母和弟弟，因4人口供「兜不起來」，檢方今天將釐清案情。

張男頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，應是外力介力，且有他殺嫌疑。經初判遺體頸部及腹部疑似有皮下出血，因遺體部分有腐壞，無法確認致死原因。警方初步推斷，張男生前遭毆打，可能勒斃致死。

溪湖警分局本月29日接獲埔鹽鄉民通報，溪裡有一具水流屍，經消防人員打撈上岸，因死者身上沒有證件，無法確認身分，且死因不明，溪湖警分局成立專案小組，同時請求警察局鑑識科派員協助採證，發現水流屍死亡原因不單純。

警方報請彰化地檢署檢察官相驗，並採集死者指紋特徵送刑事局比對，發現死者是台北市51歲張姓男子，今年10月家屬報案失蹤要求協尋，彰化警方跨縣市合作，調閱監視錄影系統，查出在八大行業上班的彰化縣30歲林姓女子涉嫌重大，警方取得檢察官核發拘票拘捕林女，詢後依殺人罪移送偵辦，彰化地檢署聲押獲准。

警方調查，林女起初佯裝不知道發生何事，警方提示找到張男的證據，她才供稱張男10月15日來彰化縣找她，17日她和父母、弟弟、張男共乘一輛車到海邊遊玩，她和張男談到感情的事發生口角，失手殺死張男，跟父母、弟弟無關；林女的父母和弟弟矢口否認涉案，對於林女在車上或海邊殺人、如何棄屍均避重就輕，一概稱「不清楚」、「忘記了」。

警方認為，林女身材比張男瘦小，即使設法殺死張男，把他裝進大袋子裡，綁上40公斤石塊，也無力獨自運屍到埔鹽鄉東螺溪邊丟棄，但林女堅稱是她一人所為，父母（均為51歲）和弟弟（24歲）全部裝傻，跟檢警目前掌握的錄影監視畫面不符，網路爆料公社有PO文指稱張男每月花費10萬元包養林女，是否因錢財引起林女一家人覬覦而招來橫禍，目前由檢方偵辦和釐清。

警消在東螺溪埔鹽鄉河段打撈張男屍體。圖／消防局提供
警消在東螺溪埔鹽鄉河段打撈張男屍體。圖／消防局提供
警消在東螺溪埔鹽鄉河段打撈張男屍體。圖／消防局提供
警消在東螺溪埔鹽鄉河段打撈張男屍體。圖／消防局提供
林女一家人涉嫌參與殺害張男，被彰化溪湖警分局移送。圖／警方提供
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殺人 檢察官

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