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影／違停被屋主錄影要檢舉 車主和屋主爆衝突

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中沙鹿有位屋主在住家外牆和門前裝設數十支監視器，常報警檢舉違規停車，昨晚他看到一輛轎車在住處旁違停，他拿手機、脖子還有秘錄器正拍攝違停車輛時，車主急趕回道歉表明要離開，見對方不理會，車主涉嫌和屋主發生口角並拉扯，員警到場已沒再動手，二人都說要驗傷提告。

據了解，43歲黃姓男子昨晚6點多開車到沙鹿區中山路要買晚餐，車違停路旁，當時車輛多，53歲屋主看到違規停車，拿手機，脖子掛秘録器靠近拍攝違停車時，車主看到，急著從對向跨越馬路衝過來，連聲大喊：「不好意思」，表明要立刻開離，請屋主不要檢舉他，屋主不理，拍完要進屋時，車主涉嫌怒氣衝上前理論。

台中市清水警分局今天說明，男屋主昨晚發現轎車違停，在蒐證拍攝時，與返回座車的車主黃姓男子發生口角，雙方一言不合發生拉扯及肢體衝突，造成屋主左臉頰瘀青、出血，黃男表示被對方壓制也受傷。

清水分局獲報後立即派員警到場查處，雙方已無動手，雙方當場同意自行就醫後，再檢具診斷書及證據至局沙鹿分駐所提告，警方呼籲民眾，處事應理智，遇有爭執時，應請警方到場處置，勿隨意動手或口出惡言，以免衍生其他法律責任。

台中沙鹿有屋主在住家外裝設數十支監視器。圖／取自Google街景地圖
台中沙鹿有屋主在住家外裝設數十支監視器。圖／取自Google街景地圖

違停 車主

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