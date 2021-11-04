影／違停被屋主錄影要檢舉 車主和屋主爆衝突

台中沙鹿有位屋主在住家外牆和門前裝設數十支監視器，常報警檢舉違規停車，昨晚他看到一輛轎車在住處旁違停，他拿手機、脖子還有秘錄器正拍攝違停車輛時，車主急趕回道歉表明要離開，見對方不理會，車主涉嫌和屋主發生口角並拉扯，員警到場已沒再動手，二人都說要驗傷提告。

據了解，43歲黃姓男子昨晚6點多開車到沙鹿區中山路要買晚餐，車違停路旁，當時車輛多，53歲屋主看到違規停車，拿手機，脖子掛秘録器靠近拍攝違停車時，車主看到，急著從對向跨越馬路衝過來，連聲大喊：「不好意思」，表明要立刻開離，請屋主不要檢舉他，屋主不理，拍完要進屋時，車主涉嫌怒氣衝上前理論。

台中市清水警分局今天說明，男屋主昨晚發現轎車違停，在蒐證拍攝時，與返回座車的車主黃姓男子發生口角，雙方一言不合發生拉扯及肢體衝突，造成屋主左臉頰瘀青、出血，黃男表示被對方壓制也受傷。