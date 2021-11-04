影/萌娃獻唱「聽我說謝謝你」 波麗士瞬間被娃音融化

疫情趨緩之際，台中市警察局大雅分局昨受邀至汝鎏國小附設幼兒園宣導，巡邏車及警用重型機車緩緩駛入汝鎏國小校園，一群朝氣蓬勃的幼兒園小朋友拍手歡迎，穿上小小警察制服，臉上興奮情緒更是難掩，最後萌娃獻唱「聽我說謝謝你」，讓波麗士聽了嘴角不禁上揚「好可愛！」。

大雅警分局指出，此次宣導不僅是要讓小朋友們更認識警察，同時也要讓小朋友們懂得學會如何保護自己。

首先由大雅交通分隊員警展示警用重型機車及宣導交通安全，接續由大雅派出所員警介紹巡邏車及執勤使用的應勤裝備，包括：槍械、手銬、防彈背心、指揮棒、無線電、臂盾、頭盔、伸縮警棍等，近距離面對裝備的新鮮感，小朋友們的目光完全被吸引住。

最後重頭戲是小小警察體驗，小朋友換上特別訂製的小小警察制服，難掩興奮情緒，在警員陪伴下逐一體驗乘坐警用重型機車、拿著臂盾、指揮捧與巡邏車、警用重型機車拍照，透過實際體驗讓小朋友跟老師High到最高點！

宣導尾聲，小朋友們與警察哥哥姐姐們合影，更驚喜獻唱「聽我說謝謝你」，萌娃自帶動作搖擺、鞠躬感謝，最後高喊「謝謝警察哥哥姐姐！」，現場波麗士都被萌娃圈粉，嘴角不自覺上揚，直呼「好可愛喔！」。