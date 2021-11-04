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屏東追撞引發火燒車 波及4車2傷

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及；警消獲報後出動救援，火勢於40分鐘內撲滅，共造成1男1女受傷，2人送醫治療後，所幸並無生命危險，駕駛酒測值待驗，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於昨天下午4時42分，屏東市屏東加工出口區1號門前，疑似發生追撞車禍，共有4輛車受波及，車輛一度起火燃燒，造成兩人受傷；警消獲報後，共派4車8人前往救援。

經消防員灌救，火勢於40分鐘內撲滅，一名年約45歲的男駕駛受傷，62歲江姓女駕駛腰痛，意識清楚，兩人皆送往屏東醫院救治，所幸並無生命危險。

這起事故肇因疑似一部深灰色轎車行經大溪路口時，不明原因追撞前方停等紅燈的兩部轎車；受傷駕駛送醫，酒測值尚待查驗中，詳細事故原因仍待警方釐清。

屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及。記者陳弘逸／翻攝
屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及。記者陳弘逸／翻攝
屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及。記者陳弘逸／翻攝
屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及。記者陳弘逸／翻攝
屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及。記者陳弘逸／翻攝
屏東加工出口區昨天下午，疑似發生追撞車禍事故，造成其中一輛車起火燃燒，共有4輛車受波及。記者陳弘逸／翻攝

屏東 車禍

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