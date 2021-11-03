房客輕生辦「送煞」引議 里長：法事順利居民很安心

桃園市桃園區中平里一名租客日前被發現陳屍屋中，里長顏秀錦為讓居民安心，定今天晚上舉辦「送煞」儀式，告示貼出一度引發網友議論，顏秀錦稍早表示，法事順利進行中，大門口也貼上平安符，居民均表示安心許多，感謝各界關心。

顏秀錦表示，該名租客陳屍屋中多日才被發現，附近居民得知後都有些不安心，自己才決定替家屬湊措經費舉辦「送煞」儀式，今晚7時開始，讓死者靈魂得以安心歸去，並強調只在屋內進行法事，最後收尾才會到屋外，才會張貼告示通知該公寓住戶。

顏秀錦說，法事稍早已經順利開始，除了在死者原住處神桌擺上供品，也請法師現場做法，將女子上吊的橫梁切除並移除繩索，大門口也貼上平安符，預計9時可順利完成。

顏秀錦說，舉辦儀式可替民眾解除憂慮，儀式開始前自己有到現場，附近居民均告訴她「安心很多」，請議論網友不必驚慌，這次舉辦的並非是網傳的「送肉粽」儀式，其他區域民眾也無需擔心受影響。

網路社群近期流傳一份公告，指「11月3日舉辦送煞儀式，儀式在晚間7點到9點，期間約2小時，請各位住戶這個時間避免外出及靠近，謝謝配合。」由中平里里長顏秀錦署名發出，一時引起網友議論，也讓里長接到多通民眾關心電話。

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網傳中平里舉辦送煞儀式，讓部分網友誤以為是「送肉粽」，引起議論。圖／取自PTT

事發公寓大門貼上平安符。圖／顏秀錦提供

送煞儀式現場準備供品。圖／顏秀錦提供