快訊

誰迎戰林靜儀？ 國民黨：最晚17日中常會確定人選

屏東88人莫德納第二劑錯打成AZ 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房客輕生辦「送煞」引議 里長：法事順利居民很安心

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區中平里一名租客日前被發現陳屍屋中，里長顏秀錦為讓居民安心，定今天晚上舉辦「送煞」儀式，告示貼出一度引發網友議論，顏秀錦稍早表示，法事順利進行中，大門口也貼上平安符，居民均表示安心許多，感謝各界關心。

顏秀錦表示，該名租客陳屍屋中多日才被發現，附近居民得知後都有些不安心，自己才決定替家屬湊措經費舉辦「送煞」儀式，今晚7時開始，讓死者靈魂得以安心歸去，並強調只在屋內進行法事，最後收尾才會到屋外，才會張貼告示通知該公寓住戶。

顏秀錦說，法事稍早已經順利開始，除了在死者原住處神桌擺上供品，也請法師現場做法，將女子上吊的橫梁切除並移除繩索，大門口也貼上平安符，預計9時可順利完成。

顏秀錦說，舉辦儀式可替民眾解除憂慮，儀式開始前自己有到現場，附近居民均告訴她「安心很多」，請議論網友不必驚慌，這次舉辦的並非是網傳的「送肉粽」儀式，其他區域民眾也無需擔心受影響。

網路社群近期流傳一份公告，指「11月3日舉辦送煞儀式，儀式在晚間7點到9點，期間約2小時，請各位住戶這個時間避免外出及靠近，謝謝配合。」由中平里里長顏秀錦署名發出，一時引起網友議論，也讓里長接到多通民眾關心電話。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

網傳中平里舉辦送煞儀式，讓部分網友誤以為是「送肉粽」，引起議論。圖／取自PTT
網傳中平里舉辦送煞儀式，讓部分網友誤以為是「送肉粽」，引起議論。圖／取自PTT

事發公寓大門貼上平安符。圖／顏秀錦提供
事發公寓大門貼上平安符。圖／顏秀錦提供

送煞儀式現場準備供品。圖／顏秀錦提供
送煞儀式現場準備供品。圖／顏秀錦提供

送煞儀式現場準備供品。圖／顏秀錦提供
送煞儀式現場準備供品。圖／顏秀錦提供

桃園 法師

相關新聞

影／賭性堅強！藏匿隱密農園拉帆布聚賭 50名賭客送辦

屏東縣警局昨下午3點半在內埔鄉隘寮段內一處芒果園查獲天九牌職業賭場，現場賭客50人，一見到警方出現，隨即亂竄，有賭客稱「...

房客輕生辦「送煞」引議 里長：法事順利居民很安心

桃園市桃園區中平里一名租客日前被發現陳屍屋中，里長顏秀錦為讓居民安心，定今天晚上舉辦「送煞」儀式，告示貼出一度引發網友議...

到餐酒館消費不滿被看扁 持棍棒砸碎落地窗被逮

新北市22歲潘姓男子日前在板橋區一間餐酒館與店員發生口角，不滿遭對方看扁，今天清晨2時許教唆4名友人騎車一同至店門口，憤...

網路嗆聲約談判！30人大亂鬥砍斷少年手指 被依殺人未遂、傷害移送

劉姓少年不滿在臉書遭陳姓男子嗆聲尋仇，今天凌晨相約到台北市士林社子橋下河堤談判，不料劉姓少年涉嫌找來30人持刀棒鬥毆，眾...

明知逃不了仍拒捕 雲警開5槍示警逮暴力討債份子

雲林縣警察局今年初掌握到以25歲李姓男子為首的暴力討債集團，跟監蒐證多時，日前因該集團成員內鬨引發案外案，警方連日循線逮...

影／天雨路滑騎士自摔 機車漏油磨地燒成火球

注意行車安全！新北市19歲岳姓騎士，上周六上午騎車經過新莊區中正路174號前，疑因天雨路滑失控自摔，邱男連人帶車滑摔數公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。