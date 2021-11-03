到餐酒館消費不滿被看扁 持棍棒砸碎落地窗被逮

新北市22歲潘姓男子日前在板橋區一間餐酒館與店員發生口角，不滿遭對方看扁，今天清晨2時許教唆4名友人騎車一同至店門口，憤憤地說「講話不要太秋啦！我來幫你裝修大門」後，持球棒瘋狂砸店，店面2片落地玻璃全毀。板橋警分局獲報，迅速以車牌追人，3小時後火速逮人，警詢後將全案5人依毀損、妨礙秩序罪嫌送辦。

據了解，潘男日前與朋友至「醉板橋」餐酒館喝酒，疑似酒喝多了，不知何故不滿送餐的李姓店員態度不佳，當下吵不過他，回到家後越想越氣、覺得沒面子，隔日找來4名友人騎3台車，持2球棒至餐酒館店外鬧事。

到場後，潘男先嗆「講話不要太秋啦！我來幫你裝修大門」，便不分青紅皂白的猛砸，店門口的整片落地玻璃均毀；當時餐酒館準備打烊，但店內還有一名客人，遭玻璃碎片割傷嘴唇，緊急送往亞東醫院後無礙。

餐酒館遭人砸店後，老闆立刻報警，板橋警方獲報成立專案小組，同時調閱監視器以車牌追人，今天通知涉案的潘男與杜男（29歲）、李男（26歲）、林男（30歲）及江男（23歲）共5人到案說明，查扣2支球棒。據了解，潘男坦承犯行，警詢後將潘男及同夥4人依毀損、妨礙秩序罪嫌函送新北地檢署。

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