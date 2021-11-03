聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／天雨路滑騎士自摔 機車漏油磨地燒成火球
注意行車安全！新北市19歲岳姓騎士，上周六上午騎車經過新莊區中正路174號前，疑因天雨路滑失控自摔，邱男連人帶車滑摔數公尺遠，直到機車撞上前方貨車才止停。卻因機車溢油滑摔磨地引起火花，導致車體瞬間燃燒，所幸肇事現場未波及其他路過人車，騎士則幸運僅肢體擦挫傷，至於確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查釐清。
據了解，肇事邱姓騎士（19歲）目前就讀北部某私立大學，上周六上午近10時許，天空飄著綿綿細雨、路面一片濕滑，邱姓騎士從住處騎車外出，準備前往新莊校區上課。未料騎經新北市新莊區中正路174號前，疑因車速過快失控打滑。
只見邱姓騎士連人帶車彈摔落地，機車車體猶如失速列車一路往前滑撞，車體零件四處噴散、溢油不斷，車體滑行磨地產生陣陣火花，直到滑行數公尺，瞬間撞上前方另輛行進間貨車車尾，引燃機車才止停。
正巧，事發當下在新莊消防分隊前面，消防員聽到碰聲巨響，立即衝出查看並協助救援滅火，所幸並未波及其他路過人車，騎士幸運僅肢體擦挫傷，其他並無大礙。由於肇事雙方皆無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查釐清。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言