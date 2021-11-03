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影／天雨路滑騎士自摔 機車漏油磨地燒成火球

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

注意行車安全！新北市19歲岳姓騎士，上周六上午騎車經過新莊區中正路174號前，疑因天雨路滑失控自摔，邱男連人帶車滑摔數公尺遠，直到機車撞上前方貨車才止停。卻因機車溢油滑摔磨地引起火花，導致車體瞬間燃燒，所幸肇事現場未波及其他路過人車，騎士則幸運僅肢體擦挫傷，至於確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，肇事邱姓騎士（19歲）目前就讀北部某私立大學，上周六上午近10時許，天空飄著綿綿細雨、路面一片濕滑，邱姓騎士從住處騎車外出，準備前往新莊校區上課。未料騎經新北市新莊區中正路174號前，疑因車速過快失控打滑。

只見邱姓騎士連人帶車彈摔落地，機車車體猶如失速列車一路往前滑撞，車體零件四處噴散、溢油不斷，車體滑行磨地產生陣陣火花，直到滑行數公尺，瞬間撞上前方另輛行進間貨車車尾，引燃機車才止停。

正巧，事發當下在新莊消防分隊前面，消防員聽到碰聲巨響，立即衝出查看並協助救援滅火，所幸並未波及其他路過人車，騎士幸運僅肢體擦挫傷，其他並無大礙。由於肇事雙方皆無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查釐清。

騎士天雨路滑失控滑倒自摔，車體溢油加上滑行磨地產生陣陣火花引燃。記者曾伯愷／翻攝
騎士天雨路滑失控滑倒自摔，車體溢油加上滑行磨地產生陣陣火花引燃。記者曾伯愷／翻攝
肇事現場警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
肇事現場警方到場處理。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方獲報到場協處理。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方獲報到場協處理。記者曾伯愷／翻攝

車禍

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