分局長帶頭組「防詐中年團」台中北區阻詐1100萬

最近因新冠肺炎疫情影響民眾生活，歹徒也看準民眾宅在家的生活型態，改用「高報酬投資」為詐騙哏，引誘國人上當，台中市第二警分局為了遏止詐騙歪風，長期與轄內金融機關聯繫，建立暢通管道，以利民眾在第一時間遭詐時，可即時阻詐，今年已阻詐13件、金額破1100萬，今天分局長陳家銘還組成「防詐中年團」，與轄區3家金融業者會談。

台中市第二警分局表示，分局長陳家銘今天上午率領偵查隊長等人，前往拜會轄內的金融機構業者，針對歹徒的最新詐騙手法與話術，與業者分享，希望透過此方式，建構金融業者與警方的共同防護網，警民聯手阻止詐騙不法。

第二警分局表示，分局長今天與業者經驗交流時，特別以自製的圖卡來提醒行員，針對40歲以上民眾加強關懷，若發現可疑提、匯款隨時通報所轄派出所或撥打110，分局就會啟動詐欺即時聯防機制，由偵查隊及區域聯防的派出所共同組成「詐欺聯防宣導團」進行阻詐，與金融機構聯手破解詐欺集團的話術，保衛市民的財產。

第二警分局指出，透過大數據分析可以得知，近來至銀行臨櫃匯款最常見的詐騙類型為「假交友投資真詐財」，即詐騙集團透過社群網站或通訊軟體，以「噓寒問暖」等假交友方式卸下被害人心房，再以「高報酬」「穩賺不賠」的投資標的，例如虛擬貨幣、未上市股票、海外期貨等散播假投資訊息。

讓被害人以為自己在投資理財，卻不知這些網站、APP都是詐騙集團架設的，當被害人以為自己獲利想要出金時，即以「提現需繳交保證金」等各種名目刁難，將帳號鎖起來，或關閉該假投資網站，被害人發現無法登入該APP或該APP已下架始查覺受騙。