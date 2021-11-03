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影／台中港外海火燒船 海巡救出船上6人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一艘漁船今天在台中港外海作業時不慎起火，火勢濃煙竄出，海巡署派人員和巡防艇趕到現場搶救，船上6人獲救，起火原因疑似機艙引擎起火，真正原因仍待調查。

澎湖籍一艘漁船今天上午在台中港外海8.5浬處海域作業時，漁船突然起火，船上6名船員請求救援，海巡署台中海巡隊派出二艘巡防艇前往救援，並協助灌救將火勢撲滅，船長請台中區漁會通報漁船前往拖帶回梧棲漁港。

台中區漁會漁業電台今天早上接獲廣隆興一號漁船通報，指澎湖籍滿順財6號漁船在台中港外海8.5浬處海域作業時失火，當時船上6名船員，包括台籍3人、大陸籍一人、印尼籍2人揮手呼救。

海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區通報，立即派遣線上巡防艇前往救援，巡防艇抵達時回報，確認漁船機艙有著火現象，經船長同意，立即以艇上消防幫浦噴水滅火，後來再趕抵的巡防艇也協助滅火，火勢撲滅後，船上6名船員都平安。

台中港外海今天發生漁船火燒船意外，海巡署救援。圖／海巡署提供
台中港外海今天發生漁船火燒船意外，海巡署救援。圖／海巡署提供
台中港外海今天發生漁船火燒船意外，海巡署救援。圖／海巡署提供
台中港外海今天發生漁船火燒船意外，海巡署救援。圖／海巡署提供
台中港外海今天發生漁船火燒船意外，海巡署救援。圖／海巡署提供
台中港外海今天發生漁船火燒船意外，海巡署救援。圖／海巡署提供

海巡署 澎湖

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