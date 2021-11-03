影／台中港外海火燒船 海巡救出船上6人

一艘漁船今天在台中港外海作業時不慎起火，火勢濃煙竄出，海巡署派人員和巡防艇趕到現場搶救，船上6人獲救，起火原因疑似機艙引擎起火，真正原因仍待調查。

澎湖籍一艘漁船今天上午在台中港外海8.5浬處海域作業時，漁船突然起火，船上6名船員請求救援，海巡署台中海巡隊派出二艘巡防艇前往救援，並協助灌救將火勢撲滅，船長請台中區漁會通報漁船前往拖帶回梧棲漁港。

台中區漁會漁業電台今天早上接獲廣隆興一號漁船通報，指澎湖籍滿順財6號漁船在台中港外海8.5浬處海域作業時失火，當時船上6名船員，包括台籍3人、大陸籍一人、印尼籍2人揮手呼救。