影／台中紅衣大叔醉倒在路邊 見警直說「我家住對面」

台中陳姓男子(59歲)日前與朋友餐敘把酒言歡，在搭乘計程車返回東區住處，怎知一下車就醉倒在人行道上，司機擔心陳男會出意外，卻又不知道他確切的住家地址，只好報警尋求協助，警方到場後協助將陳男送回住家，陳在清醒點後還激動地感謝警方「大人啊，感謝你們送我回來。」

據了解，陳姓男子26日中午趁著疫情趨緩，與朋友餐敘並把酒言歡，13時許聚會結束後，朋友攔了輛計程車送他回家，返家時，陳男向司機表示要下車，在付完車資後，一開門就醉倒在路旁人行道上，司機怎麼拉也拉不動，擔心他躺在路旁會危險，便報警尋求協助，並留在陳身邊等待警方到場。

台中市第三警分局立德所警員顏英全、唐申霖獲報後到場，看到陳姓男子倒臥在人行道上一動也不動，警方上前詢問，陳也只不斷回覆自己住在「對面」，警方向他索取證件，但他仍迷迷糊糊的，不斷拿出金融卡交給警員，最後才拿出真正的證件，讓警方能確認其身分及資料。

警方費了好大一番功夫才問出陳男住處地址，發現距離不遠，就在隔壁巷子而已，考量他身體狀況無法獨自返家，警員便將他扶上警車，載送陳男回到住處，到家後，陳男精神狀況才較清醒一些，發現自己是被警方護送回家，急忙地感謝警方，「大人啊，感謝你們送我回來。」才結束這場醉倒路邊的鬧劇。

警方提醒，疫情期間請民眾外出時，務必做好防護工作，並配合相關防疫規定，保護自己也守護身邊的家人。另隨著疫情逐步解封，民眾和親朋好友歡聚小酌後，也請相互提醒酒後不駕車，同時務必確認親友返家時行的安全，避免意外發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康