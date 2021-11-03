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影／桃園無業男連偷5雞填飽肚 飼主不甘損失報警抓到

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市54歲劉姓男10月14日途經觀音區成功路二段的陳姓住宅院子，看見飼養10多隻土雞，劉男因沒錢吃飯，肚子挨餓，當天深夜偷竊2隻雞宰殺食用，日前他食髓知味又偷竊3隻雞，陳姓飼主不甘心辛苦飼養雞隻半個月連續2 次被偷5隻雞，憤而報案，警方昨天下午循線在劉男的觀音住家逮捕到案，今天依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，劉姓男子平時沒有工作、居無定所，因為無錢花用挨餓，10月中旬見陳姓飼主家裡院子飼養雞隻，半個月連續偷竊5隻雞宰殺食用得逞，陳姓飼主眼看飼養近一年的雞隻被偷，心血白費，憤而報案，警方獲報調閱監視器追查4天，鎖定劉男一人涉嫌。

警方根據監視器掌握的劉男特徵，幾天來到觀音附近居民查訪，查獲劉男行蹤後，循線前往劉男觀音鄉下住處，將他逮捕到案，劉男坦承沒錢吃飯，不堪挨餓才會下手行竊。警方訊後將他依竊盜罪函送法辦。

桃園市無業劉男無業挨餓半個月2次偷竊5隻雞，警方逮捕法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市無業劉男無業挨餓半個月2次偷竊5隻雞，警方逮捕法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市無業劉男無業挨餓，半個月2次偷竊5隻雞，警方逮捕法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市無業劉男無業挨餓，半個月2次偷竊5隻雞，警方逮捕法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓飼主飼養雞隻，半個月2次被偷竊5隻雞憤而報警，逮捕竊嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓飼主飼養雞隻，半個月2次被偷竊5隻雞憤而報警，逮捕竊嫌。記者曾增勳／翻攝

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