影／桃園無業男連偷5雞填飽肚 飼主不甘損失報警抓到

桃園市54歲劉姓男10月14日途經觀音區成功路二段的陳姓住宅院子，看見飼養10多隻土雞，劉男因沒錢吃飯，肚子挨餓，當天深夜偷竊2隻雞宰殺食用，日前他食髓知味又偷竊3隻雞，陳姓飼主不甘心辛苦飼養雞隻半個月連續2 次被偷5隻雞，憤而報案，警方昨天下午循線在劉男的觀音住家逮捕到案，今天依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，劉姓男子平時沒有工作、居無定所，因為無錢花用挨餓，10月中旬見陳姓飼主家裡院子飼養雞隻，半個月連續偷竊5隻雞宰殺食用得逞，陳姓飼主眼看飼養近一年的雞隻被偷，心血白費，憤而報案，警方獲報調閱監視器追查4天，鎖定劉男一人涉嫌。