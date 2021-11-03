聽新聞
test
0:00 / 0:00
印尼籍漁工左手不慎被魚鉤勾傷 海巡隊海上接駁送醫
現值旗魚及鬼頭刀魚捕撈季節，許多漁民頂著風浪到外海作業，今天卻有一名印尼籍漁工，左手掌不慎被大型魚鉤勾傷，海巡署第六海巡隊獲報後，派遣巡防艇前往花蓮外海33浬處，接駁漁工上岸就醫，幸無生命危險。
第六海巡隊於今天上午7時25分接獲通報，於花蓮外海33浬處，1艘「全○漁1」號漁船上，有1名印尼籍漁工進行延繩釣作業時，不小心被大型魚鉤鉤住，造成穿刺性傷口流血，請求派遣巡防艇前往接駁協助就醫。
海巡隊獲報後立即派艇急馳救援，火速與「全」船對開會合，於9時許在鹽寮外海21浬與「全」船順利完成接駁，初步檢視受傷的印尼籍漁工暫無危險，花了約2小時接駁後，泊靠花蓮漁港23號碼頭，交由花蓮港務消防隊救護車，送往門諾醫院治療。
依中央氣象局觀測資料顯示，今天花蓮沿海風向東北轉偏東風，海浪小浪至中浪，浪高1至2公尺，風力4級、陣風6級以下，風浪不算大。
花蓮海巡隊長賀華傑表示，海上狀況多變，海上作業人員應隨時注意救生設備是否備足，留意工作情況，也要觀察當前海象及船體最新狀況，以維自身安全，於海上發生或發現任何危難時，請立即撥打免付費118報案電話，以利海巡隊前往救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言