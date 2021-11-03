印尼籍漁工左手不慎被魚鉤勾傷 海巡隊海上接駁送醫

現值旗魚及鬼頭刀魚捕撈季節，許多漁民頂著風浪到外海作業，今天卻有一名印尼籍漁工，左手掌不慎被大型魚鉤勾傷，海巡署第六海巡隊獲報後，派遣巡防艇前往花蓮外海33浬處，接駁漁工上岸就醫，幸無生命危險。

第六海巡隊於今天上午7時25分接獲通報，於花蓮外海33浬處，1艘「全○漁1」號漁船上，有1名印尼籍漁工進行延繩釣作業時，不小心被大型魚鉤鉤住，造成穿刺性傷口流血，請求派遣巡防艇前往接駁協助就醫。

海巡隊獲報後立即派艇急馳救援，火速與「全」船對開會合，於9時許在鹽寮外海21浬與「全」船順利完成接駁，初步檢視受傷的印尼籍漁工暫無危險，花了約2小時接駁後，泊靠花蓮漁港23號碼頭，交由花蓮港務消防隊救護車，送往門諾醫院治療。

依中央氣象局觀測資料顯示，今天花蓮沿海風向東北轉偏東風，海浪小浪至中浪，浪高1至2公尺，風力4級、陣風6級以下，風浪不算大。