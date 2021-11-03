營建材料大漲遭詐團盯上 開名車裝闊騙取上百萬元鐵板

新竹縣警方破獲一起詐騙集團假借租賃鋪路用鐵板，轉手就將租來的鐵板盜賣得手200萬元，出租的工程行因聯絡不上人，驚覺不對勁並報警時已經來不及，所幸警方循線追回50片鐵板，全案依詐欺罪嫌將詐騙集團成員移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，詐騙集團疑似盯上近期因疫情及通膨導致國際原物料價格上漲，將心思動到工程常見的鐵板租借上，還為了取信出租鐵板的工程行，詐騙集團假冒新竹某建商少東身分，先是開來高檔名車代步，更盜刻建商印鑑，讓被害的工程行看在是知名建商的頭銜上，沒有警惕。

詐騙集團份子稱因為建築工地需要用到鐵板，好讓工地車輛能夠方便進出開挖路面，因此商借50片厚度達3公分的鐵板，並約定以每天數千元的價格租借，工程行也單純沒有懷疑，不疑有他就出租這批鐵板。

沒想到幾天過去，當工程行要確認租金是否有匯入時，發現竟然完全聯絡不上租借人，電話也讓轉入語音信箱，租借人就猶如人間蒸發，讓工程行急得如熱鍋上的螞蟻，因為該批鐵板總價值就達200萬元。

據建築業人士表示，近期原材料大漲，只要涉及鋼鐵類的成本，幾乎都比過去平均高40%以上，以鐵板來說，每平方公尺價格已經破萬，懷疑詐騙集團就是看準這波價格上漲，且行業內對於這類物品的需求不減、轉手容易，才會利用知名建商的名義騙取鐵板。