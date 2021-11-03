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影／欺負盲人！視障按摩中心收到過期3倍券成廢紙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市義二路2巷啟明視障按摩中心結帳時，發現在成疊的振興5倍券中，竟有1張已過使用期限的200元3倍券，特地在臉書貼文，提醒其他視障團體收券要注意，免得蒙受損失。視障者說，紙鈔面額不同大小也不一樣，還有盲點供辨認。振興券大小一樣，盲點觸感也較差，5倍券或3倍券更幾乎摸不出來。

基隆市警方表示，3倍券中央的圖案是台澎金馬地圖，5倍券的圖案是台灣藍鵲，請民眾仔細辨識。如果遇到有人用3倍券蒙混5倍券可立即報警。目前尚未接獲啟明報案，受理後將設法追查使用人，依涉犯詐欺罪偵辦。

啟明關懷弱勢協會健康按摩中心在臉書貼出「緊急公告」，表示今年的5倍券和去年的3倍券相似度95%，按摩中心已經收到3倍券，請視障者營業或買賣交易時多留意。3倍券已超過使用期限，只能自行吸收損失。

啟明視障健康按摩中心行銷專員劉庭維說，店內經手的現金可能來自販售團購商品、周邊商品和師傅按摩費用，通常會累積好幾天才對帳。昨天清點5倍券要在背面蓋上店章時，再帶去銀行換現金時，發現夾了1張200元3倍券，已不知什麼時候收到或查出是誰付的。

劉庭維說，一開始看到有張200元券圖案不一樣，還以為是假的5倍券，仔細查看才發現是3倍券，使用期限到去年12月31日，為了不讓它再流通已撕毀。

劉庭維表示，5倍券和3倍券的圖案雖然不一樣，但店內聘請的視障按摩師無法透過眼睛辨識，他們只能摸振興券上的數字或防偽線位置確認面額。有人不小心誤收3倍券造成損失沒關係，但未來師傅若再收到振興券，會請服務人員目視確認。

基隆市義二路2巷啟明視障按摩中心收到1張過期的200元3倍券，蒙受損失，提醒其他視障者多留意。記者邱瑞杰／攝影
基隆市義二路2巷啟明視障按摩中心收到1張過期的200元3倍券，蒙受損失，提醒其他視障者多留意。記者邱瑞杰／攝影
基隆警方表示，5倍券的圖案是台灣藍鵲，3倍券的圖案是台澎金馬地圖，請民眾仔細辨識。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方表示，5倍券的圖案是台灣藍鵲，3倍券的圖案是台澎金馬地圖，請民眾仔細辨識。記者邱瑞杰／翻攝
啟明關懷弱勢協會健康按摩中心在臉書貼出「緊急公告」，表示收到過期的3倍券蒙受損失，請視障者多留意。圖／取自臉書
啟明關懷弱勢協會健康按摩中心在臉書貼出「緊急公告」，表示收到過期的3倍券蒙受損失，請視障者多留意。圖／取自臉書

按摩 視障 基隆

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