賓士車正妹和男友跑山...醒了發現涉聚眾鬥毆被抓

17歲劉姓少年昨晚不滿遭陳男在臉書嗆聲，找來30名朋友助陣打架，警方獲報持槍圍捕，依照聚眾鬥毆罪嫌送辦。其中賓士車車主是年僅22歲陳姓正妹，原本她跟葉姓男友出門跑山，睡在賓士車上，不料一併遭警方帶回警局製作筆錄，她睜大水汪汪雙眼說，不知道發生什麼事。

陳姓女子稱，1年多前考到駕照就入手進口賓士車，案發當晚原本和葉姓男友開車出門「跑山」，肚子餓先吃麥當勞後睡在車上，睡醒後就被抓了，一臉矇的說，根本不知道發生什麼事情。

10月2日晚上劉姓少年在臉書Messenger遭陳姓男子嗆傷「你欺負我們家小弟，要包圍你家，你不要躲出來講！」指控劉姓少年曾經恐嚇，約他到社子橋談判。

劉姓少年涉嫌找來好友相挺，先在他處聚集後確認人車、棍棒、刀械等物，8輛車前後緊跟，囂張的魚貫而入開進社子橋下空地，見到陳男車輛一陣猛打砸車，打傷車上5人，其中3人受傷送醫急救。

警方第一時間持槍喝令「蹲下！」控制現場36人，被打5人當中，受傷3人送醫，2人帶回派出所；另一方涉案31人全數遭帶回警分局問訊。