新北女散心鬧失聯 台中警1小時內尋獲還充當心靈老師

住在新北市五股區的郭姓女子(21歲)，日前心情不好，獨自搭火車跑到台中散心，但家人一直到晚上都聯繫不到她，擔心女兒發生意外，急得趕緊打電話報警，警方在短短一小時內就找到郭女，讓郭一家人平安團聚。

據了解，郭姓女子10月27日當天心情鬱悶，一早便獨自離開新北市的住家，搭著火車南下到台中散心，怎知到晚上20時許，郭女父母仍然聯繫不上女兒，擔心發生甚麼意外，便急忙向警方報警協尋。

新北市警方在獲報後，透過手機訊號發現郭女人在台中火車站附近，便立刻向台中市第一警分局發出協尋請求，繼中所警員林正傑立即到該地進行地毯式搜索，終於在火車站階梯上找到不斷啜泣的郭女，並在安撫郭情緒後，將她帶回派出所休息。

郭女向警方表示，自己因為課業壓力與感情問題，各種負面情緒接踵而來，壓得她喘不過氣，身邊也有可訴苦的對象，一時鬱悶才會帶著行李離家，搭上火車南下到台中散心，到台中火車站後，卻又發現自己無處可去，只好獨自一人坐在車站階梯上。

警員聽聞後，充當起了心靈導師向郭女說：「沒有甚麼事過不去的，想找人聊聊時也可以來找警察，大家都很願意成為你的朋友。」感受到警員支持後，郭女心情才較為平緩，在父母陪同下平安返家。

警方呼籲民眾，平時應多留意、關心身邊人事物，發現周遭親友有負面情緒或有過多壓力時應主動關懷、傾聽，也可協助撥打1995生命專線諮詢，幫助他人走出生命的難關與低潮。