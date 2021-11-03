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新北中山高架變換車道不慎 兩車追撞塞車1.8公里

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

小心駕駛！新北市中山高架橋上往北方向，今天上午發生兩車追撞意外，造成交通嚴重阻塞，車陣一度回堵1點8公里。警方獲報派員趕抵處理，初步了解是前車駕駛未注意車後狀況，急從外側車道切換至內側車道，造成後方來車反應不及釀禍。由於肇事雙方皆無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。

據了解，張姓女駕駛（54歲）今天上午7時30分許，駕駛一輛銀色轎車前往上班，途中行經新北市中山高架橋往北市方向，見前方車流已現壅塞，張女心急趕上班，疑未注意車後狀況，直接從外側車道急切欲進入內側車道，導致後方一輛由陳姓男子（34歲）所駕駛的租賃車來不及反應，直接撞上張女坐車後保險桿，所幸兩駕駛沒有受傷。

警方表示，這起追撞意外事故，一度造成中山高架橋上車流回堵1點8公里，直到警方獲報派員趕抵現場處理，27分鐘後事故排除才恢復順暢通車。目前已知肇事雙方並無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

新北市中山高架橋上往北市方向，今天上午發生兩車追撞，造成車流一度回堵1.8公里。記者曾伯愷／翻攝
新北市中山高架橋上往北市方向，今天上午發生兩車追撞，造成車流一度回堵1.8公里。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵現場處理，經對肇事駕駛酒測值為零毫克。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵現場處理，經對肇事駕駛酒測值為零毫克。記者曾伯愷／翻攝
警方初步了解，疑似前車未注意後方來車狀況釀禍。記者曾伯愷／翻攝
警方初步了解，疑似前車未注意後方來車狀況釀禍。記者曾伯愷／翻攝

車道 高架橋

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