女警用心如查案 調監視器找到五倍券失主 熱心女不留名

一名熱心女子2日在新北市萬里區瑪鋉路與瑪鋉頂街路口，撿到一本未拆封的振興五倍券，他拾金不昧馬上送交萬里分駐所。甫到職1周的值班女警許棋甯調閱附近監視器，以查案方式，逐一清查可疑遺失對象，發現拾獲地點有一自小客車，乘客在下車時，疑似有夾帶物品掉落，立即查詢車子所有人，聯繫到黃姓失主順利領回。

金山警分局調查，2日傍晚6時許，一名女子在萬里區瑪鋉路與瑪鋉頂街路口拾獲一本未拆封之振興五倍券，她馬上送交萬里分駐所，她拾金不昧，也執意不願留下年籍資料，只請警方找到失主，因為失主一定很心急。

萬里分駐所所長呂勝民說，甫到職1周的值班警員許棋甯想到五倍券有使用期限，超過使用期限後就會變成廢紙，立即調閱附近監視器，逐一清查可疑遺失對象，發現拾獲地點有一自小客車，乘客在下車時，疑似有夾帶物品掉落，立即查詢車子所有人聯繫黃姓車主，

警方說，原來黃姓失主一家三口回戶籍地郵局領取五倍券，離開時不慎掉落，一家人不知五倍卷遺落在外，在家中苦苦尋找多時仍一無所獲，接到許員聯繫後，黃婦火速開車從三峽到萬里所領取，對於沒有標註姓名的五倍券，拾得人沒有占為己有，警方還能在第一時間迅速查明失主身份，感到十分佩服。