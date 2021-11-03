熱心奉獻鄰里20年 中警表揚31績優民力6人獲部長獎
新冠肺炎疫情期間，台中市義警、民防協助相關防疫工作，投入治安、交安不遺餘力，台中市第五警分局昨天表揚31名工作績優人員，其中6人服務超過20年，獲得內政部長獎，其餘獲獎25人獲得市長獎，昨天在分局由警察局主任秘書高建源代表受獎。
今年因新冠肺炎疫情影響重創各行各業，此次疫情期間，第五警分局除配合中央疫情指揮中心協助相關事宜外，對治安、交通仍不餘遺力，分局趁近日疫情已趨平緩，昨天在分局5樓禮堂，表揚今年度績優民防、義警活動大會，會中有投入義勇民力工作長達20年以上及工作績優人員計31名，其中6名隊員獲頒內政部長獎，由警察局主任秘書高建源代表市長頒獎。
第五警分局長林沐弘說，感謝31名義警、民防弟兄在疫情期間協勤的努力，平日繁忙工作之餘仍無私貢獻己力、協勤治安死角、宣導預防犯罪，維護社區治安功不可沒，展現「警力有限、民力無窮」的典範，他深深感謝所有民防、義警伙伴們的支持、付出。
第五警分局表示，台中市警局近年來不遺餘力，推動各項警政，有效平穩社會秩序，最新一期遠見雜誌公布2021年最新的「縣市總體競爭力評比」，台中市整體競爭力總排名從去年的第4名進步到第3名，六都排名也向上躍升1名，奪下六都第2。
此外，其餘各項指標也都位居全國前段班，其中攸關市民生活水準的經濟與就業及教育與文化等關鍵指標，均名列全國前5，中市也因此在競爭力總排名上持續向上突破，再造優質生活品質。
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