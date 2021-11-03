假投資美國股票真詐財 中年大叔險被騙10萬多元

台南市47歲王姓市民透過LINE加入投資股票群組後，昨天要到銀行匯款10萬6千元到指定帳戶投資美國股票，行員警覺他被詐騙報警關心，員警勸王說，詐騙集團以美國股票作為假投資標的，要求被害人加入LINE客服群組，營造出獲利豐厚的假象行騙。

「有民眾遭到電信詐騙，請前來處理。」台南市警二分局海安所員警昨天中午12點多接獲中西區金華路銀行謝姓主管報案，稱王姓男子到銀行櫃檯欲匯款10萬6000元，疑遭電信詐騙。

員警獲報後立即通報線上巡邏警員前往了解，王於line通訊軟體結識line暱稱「PNC 客服NO.038」，欲投資某亞太服務有限公司，並提供受款帳號給王投資美國股票，王第一次小額投資沒有損失，昨天第二次要投資，要匯款10萬6000元至其提供帳號。

員警告訴王，這 為假投資真詐騙常用手法，並向其宣導詐騙案例，王始打消匯款念頭。