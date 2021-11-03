保母替女童剪麵竟連同剪掉食指 事後還將殘塊倒水槽

台南一名劉姓保母替1歲多的女童剪麵，結果卻以家用剪刀連同剪掉女童右手食指的皮肉和指甲，送醫返家後，還將手指殘塊與湯麵一起倒掉，讓家長心疼不已，難過地說「醫生說手指無法完全復原，沒想到讓保母帶竟會變成這樣」。南市社會局表示，已要求該名保母暫停收托，並依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元罰鍰。

趙姓女童父親說，10月7日劉姓保母準備要給女兒吃麵條，反手拿家用剪刀伸進去碗裡面剪麵，那時候女兒坐在兒童座椅上，保母沒注意到女兒將手伸進去，就跟著麵條一起剪下去，手指血流不止，保母很緊張就請丈夫載女兒去急診。當時，女童父親質問保母為何是拿家用大剪刀剪麵，保母解釋因兒童剪刀放在1樓，行個方便沒去拿，且女兒的手指殘塊就黏在剪刀上，保母竟然沒有一併帶去給醫生急救，而是將殘塊和湯、麵倒到洗手槽，讓他覺得相當心疼。

「心情真的很複雜！」女童母親說，一開始以為是小傷口，後來才發現是少一塊肉，自己辛苦把女兒照顧到1歲7個月，結果去保母帶竟然變成這樣，現在女童晚上都會哭鬧，很捨不得。

父親表示，女兒以前很開朗，對陌生人會打招呼，現在變得很內向，不想和陌生人有接觸；以前可以一覺到天亮，現在凌晨就會爬起來哭鬧；原本女兒很喜歡在浴室玩水，現在只要身體碰到水就會異常大哭，可能受傷時有碰到水，讓她有陰霾。由於醫師說手指無法完全復原，可能喪失部分觸覺神經，希望保母為費用負責。

社會局家防中心代理主任林育如表示，女童從今年9月下旬開始送托，10月22日受理通報後，立即指派社工了解，保母向社會局解釋，當時她在準備孩子的副食品麵條，用剪刀在剪，沒有特別留意到孩子在旁邊，孩子的手不小心碰到剪刀。