快訊

一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保母替女童剪麵竟連同剪掉食指 事後還將殘塊倒水槽

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南一名劉姓保母替1歲多的女童剪麵，結果卻以家用剪刀連同剪掉女童右手食指的皮肉和指甲，送醫返家後，還將手指殘塊與湯麵一起倒掉，讓家長心疼不已，難過地說「醫生說手指無法完全復原，沒想到讓保母帶竟會變成這樣」。南市社會局表示，已要求該名保母暫停收托，並依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元罰鍰。

趙姓女童父親說，10月7日劉姓保母準備要給女兒吃麵條，反手拿家用剪刀伸進去碗裡面剪麵，那時候女兒坐在兒童座椅上，保母沒注意到女兒將手伸進去，就跟著麵條一起剪下去，手指血流不止，保母很緊張就請丈夫載女兒去急診。當時，女童父親質問保母為何是拿家用大剪刀剪麵，保母解釋因兒童剪刀放在1樓，行個方便沒去拿，且女兒的手指殘塊就黏在剪刀上，保母竟然沒有一併帶去給醫生急救，而是將殘塊和湯、麵倒到洗手槽，讓他覺得相當心疼。

「心情真的很複雜！」女童母親說，一開始以為是小傷口，後來才發現是少一塊肉，自己辛苦把女兒照顧到1歲7個月，結果去保母帶竟然變成這樣，現在女童晚上都會哭鬧，很捨不得。

父親表示，女兒以前很開朗，對陌生人會打招呼，現在變得很內向，不想和陌生人有接觸；以前可以一覺到天亮，現在凌晨就會爬起來哭鬧；原本女兒很喜歡在浴室玩水，現在只要身體碰到水就會異常大哭，可能受傷時有碰到水，讓她有陰霾。由於醫師說手指無法完全復原，可能喪失部分觸覺神經，希望保母為費用負責。

社會局家防中心代理主任林育如表示，女童從今年9月下旬開始送托，10月22日受理通報後，立即指派社工了解，保母向社會局解釋，當時她在準備孩子的副食品麵條，用剪刀在剪，沒有特別留意到孩子在旁邊，孩子的手不小心碰到剪刀。

林育如說，該名保母2014年合法登記，沒有違規紀錄，原本照顧該名女童與另名2歲孩童，已要求暫停收托，並停止準公共服務契約2年，並限期完成12小時照顧知能強化課程，2歲孩童已媒合送其他保母托育，並依兒少法裁罰6萬元，會持續關懷女童傷勢復原情形及後續就診需求，並提供家長諮詢與支持服務。

台南一名劉姓保母替1歲多的女童剪麵，結果卻連同剪掉女童右手食指的皮肉和指甲。圖／女童家長提供
台南一名劉姓保母替1歲多的女童剪麵，結果卻連同剪掉女童右手食指的皮肉和指甲。圖／女童家長提供
台南一名劉姓保母替1歲多的女童剪麵，結果卻連同剪掉女童右手食指的皮肉和指甲。圖／女童家長提供
台南一名劉姓保母替1歲多的女童剪麵，結果卻連同剪掉女童右手食指的皮肉和指甲。圖／女童家長提供

保母 台南

延伸閱讀

仁武保母虐嬰又流傳新影片 警：治喪中避免激化雙方

仁武女嬰送托事件適用托育專業責任險嗎？ 需司法判定

仁武女嬰送托身亡 高市府將鼓勵保母家裝監視器

仁武女嬰送托死亡 議員促保母裝監視器、加強心理諮商

相關新聞

加油站員工暴怒揚言同歸於盡 持打火機作勢點燃加油槍

桃園廖姓加油站員工上班時和站長起衝突，2人大吵後他怒不可止，一氣之下衝動竟高舉加油槍，另一手掏出打火機，站在現場揚言點燃...

路口停等紅燈遭檢舉紅線違停 真被開單駕駛好傻眼

陳姓女子今年9月初，騎機車行經新北市汐止區南興路與大同路二段十字路口，正好遇到停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停...

新北中山高架變換車道不慎 兩車追撞塞車1.8公里

小心駕駛！新北市中山高架橋上往北方向，今天上午發生兩車追撞意外，造成交通嚴重阻塞，車陣一度回堵1點8公里。警方獲報派員趕...

新北女散心鬧失聯 台中警1小時內尋獲還充當心靈老師

住在新北市五股區的郭姓女子(21歲)，日前心情不好，獨自搭火車跑到台中散心，但家人一直到晚上都聯繫不到她，擔心女兒發生意...

女警用心如查案 調監視器找到五倍券失主 熱心女不留名

一名熱心女子2日在新北市萬里區瑪鋉路與瑪鋉頂街路口，撿到一本未拆封的振興五倍券，他拾金不昧馬上送交萬里分駐所。甫到職1周...

假投資美國股票真詐財 中年大叔險被騙10萬多元

台南市47歲王姓市民透過LINE加入投資股票群組後，昨天要到銀行匯款10萬6千元到指定帳戶投資美國股票，行員警覺他被詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。