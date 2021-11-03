快訊

一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀看飆破8千人！中警同網紅「水產教父」直播宣導反詐

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

疫情肆虐期間，民眾的生活與網路越來越密不可分，也導致網路詐騙案件頻傳，台中市第四警分局偵查隊決定反其道而行，日前與高人氣直播主「水產教父」一同直播，讓反詐觀念透過網路，讓民眾更了解詐騙集團慣用伎倆，線上人數一度飆破8千人觀看。

台中市第四警分局偵查隊於10月26日，與「水產教父」直播主賢哥一同直播，針對投資虛擬貨幣、各種高報酬、零風險的投資、網路購物解除分期付款、假交友真詐財及求職詐騙等詐騙集團慣用的話術，向民眾宣導反詐觀念，節目最後開放線上有獎徵答，網友反應相當熱絡。

台中市第四警分局表示，今年到目前為止，轄區內破獲的詐欺案已高達223件，逮捕的嫌疑犯達334位，其中比例最高的詐騙類型，就是「假網路拍賣」，再來才是「解除分期付款」、「假投資」及「猜猜我是誰」等詐騙型態，可能因為疫情期間，大家在家使用網路購物的頻率提高，所以網路拍賣詐騙才會居於詐騙類型榜首。

台中市第四警分局偵查隊隊長卓家興提到，民眾現在對網路的使用頻率高，這次就比較不一樣，來場「警民合作」，與知名直播主「水產教父」賢哥一同合作，希望藉由他20萬粉絲的高人氣，能讓宣導效果更加落實。

偵查隊長卓家興也提到，這次當天近30分鐘的直播節目，觀看人數一直保持在7千多人次，甚至一度突破8千人，網友反應及宣導效果也相當好，防詐騙宣導一直是警方努力的工作，未來也會再找尋適合的網路紅人再次合作，嘗試更多不同的方式，讓防詐騙宣導能更加落實在民眾的印象中。

偵查隊長卓家興表示，現今詐騙手法千百萬種，民眾如遇到疑似詐騙情事，千萬要冷靜以待，並直接撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢，請注意，詐騙的目的就是騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身份證等個人資料交給任何人，守護我們的荷包，絕不讓詐騙集團有機可趁。

台中市第四警分局日前與網紅直播主「水產教父」賢哥合作，一同進行「反詐騙宣導」直播，網友反應相當熱列。圖／台中市第四警分局提供
台中市第四警分局日前與網紅直播主「水產教父」賢哥合作，一同進行「反詐騙宣導」直播，網友反應相當熱列。圖／台中市第四警分局提供
台中市第四警分局與「水產教父」賢哥的反詐騙直播，約30分鐘的節目，觀看人數一直保持在7千多人次，甚至一度突破8千人。圖／台中市第四警分局提供
台中市第四警分局與「水產教父」賢哥的反詐騙直播，約30分鐘的節目，觀看人數一直保持在7千多人次，甚至一度突破8千人。圖／台中市第四警分局提供

詐騙集團 直播主 虛擬貨幣 詐欺

延伸閱讀

台中大安農會率先培訓直播主 線上賣農產品和網友互動

小蠻最狂網購紀錄「月刷7萬」等修復曝1年後再拚娃

李子柒陷合約糾紛 中國下一個外宣網紅何在？

網紅被資本榨乾？陸第一網紅李子柒公司正式起訴老東家

相關新聞

加油站員工暴怒揚言同歸於盡 持打火機作勢點燃加油槍

桃園廖姓加油站員工上班時和站長起衝突，2人大吵後他怒不可止，一氣之下衝動竟高舉加油槍，另一手掏出打火機，站在現場揚言點燃...

路口停等紅燈遭檢舉紅線違停 真被開單駕駛好傻眼

陳姓女子今年9月初，騎機車行經新北市汐止區南興路與大同路二段十字路口，正好遇到停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停...

新北中山高架變換車道不慎 兩車追撞塞車1.8公里

小心駕駛！新北市中山高架橋上往北方向，今天上午發生兩車追撞意外，造成交通嚴重阻塞，車陣一度回堵1點8公里。警方獲報派員趕...

新北女散心鬧失聯 台中警1小時內尋獲還充當心靈老師

住在新北市五股區的郭姓女子(21歲)，日前心情不好，獨自搭火車跑到台中散心，但家人一直到晚上都聯繫不到她，擔心女兒發生意...

女警用心如查案 調監視器找到五倍券失主 熱心女不留名

一名熱心女子2日在新北市萬里區瑪鋉路與瑪鋉頂街路口，撿到一本未拆封的振興五倍券，他拾金不昧馬上送交萬里分駐所。甫到職1周...

假投資美國股票真詐財 中年大叔險被騙10萬多元

台南市47歲王姓市民透過LINE加入投資股票群組後，昨天要到銀行匯款10萬6千元到指定帳戶投資美國股票，行員警覺他被詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。