觀看飆破8千人！中警同網紅「水產教父」直播宣導反詐
疫情肆虐期間，民眾的生活與網路越來越密不可分，也導致網路詐騙案件頻傳，台中市第四警分局偵查隊決定反其道而行，日前與高人氣直播主「水產教父」一同直播，讓反詐觀念透過網路，讓民眾更了解詐騙集團慣用伎倆，線上人數一度飆破8千人觀看。
台中市第四警分局偵查隊於10月26日，與「水產教父」直播主賢哥一同直播，針對投資虛擬貨幣、各種高報酬、零風險的投資、網路購物解除分期付款、假交友真詐財及求職詐騙等詐騙集團慣用的話術，向民眾宣導反詐觀念，節目最後開放線上有獎徵答，網友反應相當熱絡。
台中市第四警分局表示，今年到目前為止，轄區內破獲的詐欺案已高達223件，逮捕的嫌疑犯達334位，其中比例最高的詐騙類型，就是「假網路拍賣」，再來才是「解除分期付款」、「假投資」及「猜猜我是誰」等詐騙型態，可能因為疫情期間，大家在家使用網路購物的頻率提高，所以網路拍賣詐騙才會居於詐騙類型榜首。
台中市第四警分局偵查隊隊長卓家興提到，民眾現在對網路的使用頻率高，這次就比較不一樣，來場「警民合作」，與知名直播主「水產教父」賢哥一同合作，希望藉由他20萬粉絲的高人氣，能讓宣導效果更加落實。
偵查隊長卓家興也提到，這次當天近30分鐘的直播節目，觀看人數一直保持在7千多人次，甚至一度突破8千人，網友反應及宣導效果也相當好，防詐騙宣導一直是警方努力的工作，未來也會再找尋適合的網路紅人再次合作，嘗試更多不同的方式，讓防詐騙宣導能更加落實在民眾的印象中。
偵查隊長卓家興表示，現今詐騙手法千百萬種，民眾如遇到疑似詐騙情事，千萬要冷靜以待，並直接撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢，請注意，詐騙的目的就是騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身份證等個人資料交給任何人，守護我們的荷包，絕不讓詐騙集團有機可趁。
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