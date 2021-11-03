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加油站員工暴怒揚言同歸於盡 持打火機作勢點燃加油槍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園廖姓加油站員工上班時和站長起衝突，2人大吵後他怒不可止，一氣之下衝動竟高舉加油槍，另一手掏出打火機，站在現場揚言點燃「同歸於盡」，危險行徑經站長、同事好言相勸才作罷。檢方查，廖犯後坦承、監視器畫面也都拍下，偵結依預備放火罪嫌起訴他。

檢警調查，廖男之前在龍潭區一間加油站上班，卻因工作問題和站長起爭執，今年3月20日晚上7點多兩人在站內大吵一架，廖男一時衝動跑到加油島上，一手拿取加油槍、一手則持打火機作勢點燃。

廖男和站長僵持不下，廖甚至一度揚言要同歸於盡，所幸最後經站長、其他同仁至此後才罷手，但加油站仍報警將他送辦。

檢方訊時，廖男坦承不諱，表示因一時衝動才拿加油槍、打火機做出危險舉動，另現場監視器畫面也清楚拍下他當時行為。

檢方認為廖明知手持打火機點燃加油槍，可能導致加油站起火，恐波及值班人員等，仍基於防火犯意行為，偵結依刑法第173條第4項預備放火燒毀現有人所在之建築物罪嫌起訴他。

加油示意圖。 圖／pixabay
加油示意圖。 圖／pixabay

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