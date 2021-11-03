桃園大盜竊車「代步」15次落網 電單車到小貨車都受害

桃園市陳姓男子無車代步，專挑路邊車輛行竊，用完就隨意棄置，前天竟連小貨車都下手，經警網循線圍捕，不到1小時落網；警方查出他涉嫌偷車至少15次，除小貨車外，電動自行車、機車、轎車都曾受害，詢後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

蘆竹警分局指出，南崁派出所前天17時30分許接獲被害人報案，稱小貨車遭竊，隨即調閱監視器查出贓車行駛路線，派出警力分區搜尋；員警不到一小時後在蘆竹區成功街上發現失竊貨車，隨即以警網圍捕，最後順利攔截，當街逮捕竊嫌陳姓男子（55歲）。

警方調查，家住蘆竹的陳男無任何交通工具代步，平時尋找停放路邊的車輛下手，專挑使用傳統鎖的車款下手，以工具撬開鎖頭直接開走，使用後也並未變賣、拆解，而是隨意棄置路旁。

警方擴大調查後還發現，陳男在今年9月至11月期間，涉嫌犯下至少15起竊案，全是偷車，下手目標涵蓋電動自行車、機車、轎車，這次甚至連小貨車也偷，犯案地點則遍及新北五股、蘆洲及桃園龜山、蘆竹一帶，警詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，是否還另涉其他刑案，檢警也在調查中。