大白鵝暗夜逛大街險釀禍 遭員警壓制逮捕

苗栗員警執行夜間巡邏勤務時，在公館鄉發現1隻大白鵝在車道上逛大街，警方為避免車輛急煞閃避造成交通事故，展開追捕，歷時30分鐘壓制逮捕歸案，送交動物防疫所收容。

苗栗縣警局苗栗分局今天發布新聞稿，副分局長徐文明表示，鶴岡派出所長陳仁康10月31日深夜執行巡邏勤務，在公館鄉苗栗25線與苗26線往鶴岡口涵洞處，發現1隻大白鵝大搖大擺地在車道上來回走動，一派悠哉。

徐文明指出，雖然當時該路段來往車輛不多，但夜間視線不佳，員警擔心若有車輛行經，突然驚見大白鵝可能急踩煞車或變換車道閃避，易造成危險，因此尾隨大白鵝數百公尺後，與附近住戶通力合作，將大白鵝驅趕至路旁空地角落，再利用塑膠椅壓制固定，歷時約30分鐘才順利將牠逮捕歸案。

大白鵝被帶回派出所，等待1個晚上無人認領，已轉送苗栗縣動物保護防疫所安置。動防所長張俊義告訴中央社記者，過去收容動物紀錄多為流浪貓狗為主，也曾有走失或不慎脫逃的豬、羊、小鹿等家畜，「大白鵝倒是頭一遭」。

張俊義表示，目前仍在尋找、等待飼主出面領回大白鵝，若5日前始終無人認領，將比照一般流浪貓狗開放民眾認養。

此外，警方也提醒，應避免放縱家禽或寵物在道路任意奔走，帶寵物出門也應注意各種保護措施，如溜狗時請加牽繩，以維護用路人安全，若有違反道路交通管理處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。