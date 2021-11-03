影／七旬翁迷途一身濕 警尋獲時蹲樹下喃喃自語想回家

嘉義縣一名70歲楊姓老翁，本月1日上午從中埔鄉富收村老家離去後便不知去向，家屬焦急地向警方尋求協助，頂六派出所動員全所警力大規模搜尋，最終在灌木叢內發現全身發抖的老翁，家屬也對員警的熱心助民，大表感激。

中埔分局頂六派出所本月1日下午3時許接獲民眾報案，指1名70歲楊姓老翁失蹤；據了解，楊翁上午在家人陪同下就醫，中午時家人買飯，未注意老翁走失，焦急地報警求助，頂六所長陳宏甲得知後，立即動員全所員警全力搜尋楊翁。

陳宏甲研判楊翁行動不便，行動範圍應離住家不遠，指揮員警以楊翁住家為中心，依同心圓搜尋周邊沿線道路、田園並調閱楊翁可能經過的路口監視系統，過濾數路口，縮短搜索範圍。

警方下午5時40分許於中埔鄉司同公路王爺段旁灌溉圳溝樹叢內，找到全身發抖的楊翁，他全身濕淋淋、雙手抱腿蜷曲在樹叢內，表情看起來驚魂未定，所幸意識仍相當清楚，他向警方說「他想回家」，卻不知為何來到這裡。