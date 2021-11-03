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路口停等紅燈遭檢舉紅線違停 真被開單駕駛好傻眼

聯合報 / 記者王長鼎游明煌/新北即時報導

陳姓女子今年9月初，騎機車行經新北市汐止區南興路與大同路二段十字路口，正好遇到停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停等區內，加上停等時靠近路邊紅線，竟遭人檢舉紅線違停，還真被警方開單裁罰300元，令她十分傻眼，質疑警方審核交通違規檢舉案件的標準，將罰單上傳臉書社團。

汐止警分局表示，警方是依民眾檢舉製單告發，民眾若覺得不合理，可以提出申訴，警方會依規定受理。

由於行車記錄器非常普遍，檢舉魔人可說是隨時出現在前後左右，民眾本身守法才是自保之道，但如果真的是檢舉魔人胡亂檢舉的，也可透過向監理單位申訴，或向地方法院提出行政訴訟討回公道。基隆地院就有不少車主提告後討回公道，撤銷罰單案例。

公車停黃網區也成檢舉目標，基隆一名市公車處駕駛行駛一處路口時，被民眾以行車記錄器舉發未保持路口淨空於黃色網狀線區停等紅燈，警方認定違規開單告發。駕駛指道路狹小、違停車輛多，路寬大幅減縮，車輛均僅能緩慢通行。法官認為，公車車體龐大，強令必須於黃網區前即時停車，將有更多機車鑽縫前進公車前方，使車輛更動彈不得，依實際路況考量，難認駕駛故意或過失而違規，撤銷900元罰單。

還有一名機車騎士單手騎車也被人檢舉，林姓男子騎車從新北市瑞芳往九份方向行駛，被其他車輛以行車記錄器拍下單手騎車超過20秒，警方接獲檢舉後依危險駕駛行為逕行舉發，監理單位裁處1萬2千元並吊扣汽車牌照3個月，車主不服提起行政訴訟。法官認為，單手把握二輪機車手把而騎乘，並不當然是危險駕車行為，撤銷原處分。

林男主張他騎機車時，因突然感到腸胃不適，想要拉肚子，遂以一手暫壓腹部，並減慢車速，將車速維在時速30公里左右，未隨意變換車道，且相當注意路況及往來車輛，未造成其他用路人之危險。

還有，彭姓男子騎機車行經台北市內湖區內湖路一段與基湖路交岔路口時，被後車以行車記錄器拍下違規舉發，未禮讓行人，警方原告發「未禮讓行人」，但畫面顯示有停車禮讓，警方重新檢視更正法條改告發「轉彎未顯示方向燈」，裁處1200元。

陳姓女子日前在新北市汐止區一處十字路口停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停等區，因靠近路邊紅線，竟遭人檢舉紅線違停，還真被開單，令她十分傻眼。圖／翻攝自臉書「汐止集團」
陳姓女子日前在新北市汐止區一處十字路口停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停等區，因靠近路邊紅線，竟遭人檢舉紅線違停，還真被開單，令她十分傻眼。圖／翻攝自臉書「汐止集團」
陳姓女子日前在新北市汐止區一處十字路口停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停等區，因靠近路邊紅線，竟遭人檢舉紅線違停，還真被開單，令她十分傻眼。圖／翻攝自臉書「汐止集團」
陳姓女子日前在新北市汐止區一處十字路口停等紅燈，因前方有其他機車無法暫停在機車停等區，因靠近路邊紅線，竟遭人檢舉紅線違停，還真被開單，令她十分傻眼。圖／翻攝自臉書「汐止集團」

行車記錄器 公車 罰單 違停

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