車禍死亡74人微升 新北警仿馬斯克貼五言絕句宣導詩

新北市警方統計，今年1至6月車禍死亡人數達74人，較去年同期增加4人，多年交安宣導死亡人數仍然攀升。昨特斯拉創辦人馬斯克在推特發表曹植《七步詩》中的四句中文，引發網友討論，新北市樹林警分局為宣導道路交通安全，也模仿馬斯克發文格式，發布五言絕句，期民眾皆平安抵達目的地。

新北市今年1至6月，車禍死亡人數共74人，較去年同期增加4人。圖／樹林警分局提供

電動車大廠特斯拉近期股價大漲，創辦人馬斯克躍升為全球首富，昨日在推特貼出一首三國時代曹植的《七步詩》：「Humankind 煮豆燃豆萁 豆在釜中泣 本是同根生 相煎何太急」，短短4句中文讓不少外國網友相當疑惑，也引發台灣網友熱議。

新北市今年上半年度1至6月，車禍死亡人數為74人，較去年同期微增4人。新北市樹林警分局為宣導交通安全，跟上馬斯克貼文風潮，在臉書做五言絕句，提醒用路人不論是開車還是騎車都要記得遵守速限，畢竟低頭滑手機1秒相當於閉眼開車11公尺，是非常危險的行為。