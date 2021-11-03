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影／台中診所警鈴大作小偷上門？原來是這動物脫逃闖禍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區中清路一間診所在上月底凌晨時分，突然警鈴大作，診所保全調閱監視器，發現有人戴著頭燈跳進後陽台，以為有歹徒闖入，趕緊報警，經警方調查才知，原來是診所隔壁鎖店鄭姓店長飼養的飛鼠脫逃，鄭才急著四處尋找，雖然鄭當天沒找到飛鼠，但隔天飛鼠就因肚子餓，跑回鎖店的二樓招牌，等鄭餵食，也讓一場飛鼠脫逃記畫下句點。

台中市農業局林務自然保育科股長方文寬說，台灣飼主飼養的飛鼠，就是一般市面上販售的「蜜袋鼯」，屬於合法進口，非保育類動物，飼養沒有違反相關法規，也不用另外做登記，根據目前研究，蜜袋鼯在台灣尚無「野化族群」，也就是說，就算民眾有棄養，蜜袋鼯也會因無法適應台灣生態環境而死亡，不會像綠鬣蜥一樣，造成生態問題。

台中市第二警分局立人所在上月30日凌晨1時許，接獲北區中清路一間診所保全通報，當晚有不明人士戴著頭燈跳進後陽台，研判可能遭闖空門，所以報警，警員周明儀、陳玫君、李璨宏據報前往現場，發現診所隔壁的鄭姓鎖店長（47歲）、員工模樣著急的尋找物品，經警方詢問才知，鄭飼養的飛鼠脫逃，誤觸診所警報器才造成誤會。

鄭姓店長說，脫逃的飛鼠是由他飼養，但近日三樓維修冷氣機，一時疏忽沒有關上窗戶，飛鼠鑽出縫隙、跳牆脫逃，他跟著飛鼠翻牆到診所後陽台，才會造成警鈴大作，對於造成診所、警方的困擾，他頻頻致歉，但也擔心飛鼠「還沒斷奶，找不回來會餓死」。

當天診所開放讓鄭姓店長入屋尋找，但地毯式搜尋到5樓，仍無飛鼠蹤跡，雖然在當天沒有找到飛鼠，但隔天警員致電關心時，鄭開心的回覆，飛鼠因為隔天餓，隔天已跑回自家二樓的招牌等待他餵養，結束一場飛鼠脫逃記。

第二警分局長陳家銘呼籲，現代人與寵物關係緊密，視寵物為家人，請飼主務必多加留意寵物動向，做好防護措施，避免寵物走失發生危害造成遺憾。

台中市北區鄭姓鎖店店長飼養的飛鼠，在上月底脫逃，鄭翻牆到隔壁診所時，誤觸警鈴，驚動診所保全與警方，幸好飛鼠在隔天就因肚餓，自行返家。圖／第二警分局提供
台中市北區鄭姓鎖店店長飼養的飛鼠，在上月底脫逃，鄭翻牆到隔壁診所時，誤觸警鈴，驚動診所保全與警方，幸好飛鼠在隔天就因肚餓，自行返家。圖／第二警分局提供
台中市北區鄭姓鎖店店長飼養的飛鼠，在上月底脫逃，鄭翻牆到隔壁診所時，誤觸警鈴，驚動診所保全與警方，幸好飛鼠在隔天就因肚餓，自行返家。圖／第二警分局提供
台中市北區鄭姓鎖店店長飼養的飛鼠，在上月底脫逃，鄭翻牆到隔壁診所時，誤觸警鈴，驚動診所保全與警方，幸好飛鼠在隔天就因肚餓，自行返家。圖／第二警分局提供
台中市北區鄭姓鎖店店長飼養的飛鼠，在上月底脫逃，鄭翻牆到隔壁診所時，誤觸警鈴，驚動診所保全與警方，幸好飛鼠在隔天就因肚餓，自行返家。圖／第二警分局提供
台中市北區鄭姓鎖店店長飼養的飛鼠，在上月底脫逃，鄭翻牆到隔壁診所時，誤觸警鈴，驚動診所保全與警方，幸好飛鼠在隔天就因肚餓，自行返家。圖／第二警分局提供

寵物 蜜袋鼯

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