高雄仁武再傳虐童 男童母親：千挑萬選卻遇到壞老師

高雄市仁武區某幼兒園老師被家長控上月29日因男童午睡時腳動來動去，老師就以玩具槌捶打男童，導致男童臀部挫傷，家長第一時間帶男童驗傷，並決定提告。高雄市社會局表示，涉案教保員事後已離職，社會局已介入調查，如確定違反兒少法，將處6萬至60萬元。教育局也對此幼兒園調查，確認幼兒園經營、管教狀況。

高雄市家防中心主任李慧玲表示，目前已與家長與男童取得聯繫，後續將持續關心孩子的身心狀況，如孩子有情緒、失眠狀況，也會採取遊戲治療等方式，讓孩子能恢復正常生活。

男童母親說，老師除了拿玩具槌捶打男童外，也在監視器畫面看到老師有推小孩、拿筆很近的指著小孩等不當動作。男童母親表示，自己千挑萬選才找了這間幼兒園，卻讓孩子在恐懼中上學，最近孩子常常做惡夢，自己相當自責，也怕有其他孩子也受虐卻沒有被發現。

男童母親表示，當天自己與孩子到派出所做筆錄，警察也有請老師到場做筆錄，但老師態度冷漠，完全不解釋在學校發生什麼事。孩子看到老師後甚至大喊，他為什麼要傷害我？我只是午睡動來動去為什麼要這樣打我？男童母親說，自己在警局看到監視器畫面也忍不住對老師喊，你怎麼可以這樣對小孩？但老師一臉漠然毫無反應。