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野柳地質公園頻傳釣客闖保育區垂釣 最高罰5萬將嚴開單

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

北海岸野柳地質公園已列入保育區，上月才發生釣客入夜後攀牆非法進入垂釣，但近日釣客更加明目張膽，連白天都闖入地質公園垂釣，北觀處表示，據報有釣客闖入施工中的第三區，將會同海巡單位加強巡邏嚴加取締，並開單告發，查獲者 依違反發展觀光條例第64條處以5千元以上5萬元以下罰鍰告發釣客。

北海岸野柳風景區海域上月發生釣客入夜後攀牆非法進入垂釣，民眾檢舉後，海巡加強巡邏，但這些釣客無孔不入，近日又被發現大白天直接進入垂釣，還進入正在施工封閉的海岸線，行徑囂張。白天、傍晚時分，不時可看到釣客在保育區出出入入垂釣，釣客還說釣況好才會有人來。

北觀處今天表示，有關近日疑有釣客再度闖入野柳地質公園垂釣，北觀處提醒民眾，查獲違規者，將依違反發展觀光條例第64條處以5千元以上5萬元以下罰鍰；如果在園區破壞地質資源無法回復者，發展觀光條例第62條可處500萬以下罰鍰。

另外，北觀處也說，自11月起明年3月，開始辦理日間北海岸危險區域安全聯合稽查，野柳地質公園列入海岸排查路線，加強維護海岸安全。

野柳地質公園頻傳釣客闖保育區垂釣，最高罰5萬將嚴開單。記者游明煌／翻攝
野柳地質公園頻傳釣客闖保育區垂釣，最高罰5萬將嚴開單。記者游明煌／翻攝

野柳 海巡

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