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影／外籍移工伸鹹豬手捏臀性騷 被逮噁稱：這樣我很開心

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

捏臀性騷！新北市一名越南籍男移工，昨清晨騎著單車準備上工，途中見一女子形單影隻瞬起色心，他尾後趁機伸出鹹豬手往女子臀部捏去。移工突來舉動嚇得女子花容失色，一度呆站原處數秒，直到回神才向移工大喊「你在幹嘛」。事後女子將遭性騷過程上傳臉書，經轄區警網巡主動聯繫偵辦，於昨日下午將移工逮捕到案。偵詢時，移工坦承犯行卻噁辯「這樣我會很開心」，警詢後依《性騷擾防制法》送辦。

新北市一名越南籍外籍移工，涉嫌對女子捏臀性騷，遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市一名越南籍外籍移工，涉嫌對女子捏臀性騷，遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，梅姓越南籍男移工（20歲）今年4月才持工作簽證抵台工作，半年來在新北市五股工業園區某家電子公司擔任作業員，工作正常並無異樣。昨天清晨6時許，梅姓移工一如往常騎著一部單車，從新莊宿舍準備到工廠上班，孰料，途中騎經新北市新莊區福美街，見前方一女子形單影隻瞬起色心。

梅姓移工伺機尾後騎車緩靠於旁，趁機伸出鹹豬手往女子臀部捏去。梅姓移工突來舉動嚇得女子花容失色，一度呆站於原地數秒鐘，直到回神才驚覺自己剛剛好像被性騷，隨即向梅姓移工大喊「你在幹嘛?」梅姓移工一派輕鬆，假裝若無其事地從容騎車離開。

礙於上班在即，女子並未馬上報案而是先把被性騷過程上傳臉書討公道，經轄區警網路巡邏發現主動偵辦，除通知被害女子到案說明外，也調閱事發沿路監視器畫面，鎖定梅姓移工涉嫌，於昨日下午3時許，在梅姓移工工作地點將人逮捕到案。偵詢時，梅嫌坦承犯行，但卻鬼笑辯稱「這樣我會很開心！」警詢後依《性騷擾防制法》送辦。

警詢時，梅嫌坦承犯行依《性騷擾防制法》送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢時，梅嫌坦承犯行依《性騷擾防制法》送辦。記者曾伯愷／翻攝
被害女子遭梅嫌捏臀性騷，一度下呆站在原處。記者曾伯愷／翻攝
被害女子遭梅嫌捏臀性騷，一度下呆站在原處。記者曾伯愷／翻攝

移工 性騷擾

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