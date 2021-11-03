影／外籍移工伸鹹豬手捏臀性騷 被逮噁稱：這樣我很開心

捏臀性騷！新北市一名越南籍男移工，昨清晨騎著單車準備上工，途中見一女子形單影隻瞬起色心，他尾後趁機伸出鹹豬手往女子臀部捏去。移工突來舉動嚇得女子花容失色，一度呆站原處數秒，直到回神才向移工大喊「你在幹嘛」。事後女子將遭性騷過程上傳臉書，經轄區警網巡主動聯繫偵辦，於昨日下午將移工逮捕到案。偵詢時，移工坦承犯行卻噁辯「這樣我會很開心」，警詢後依《性騷擾防制法》送辦。

新北市一名越南籍外籍移工，涉嫌對女子捏臀性騷，遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，梅姓越南籍男移工（20歲）今年4月才持工作簽證抵台工作，半年來在新北市五股工業園區某家電子公司擔任作業員，工作正常並無異樣。昨天清晨6時許，梅姓移工一如往常騎著一部單車，從新莊宿舍準備到工廠上班，孰料，途中騎經新北市新莊區福美街，見前方一女子形單影隻瞬起色心。

梅姓移工伺機尾後騎車緩靠於旁，趁機伸出鹹豬手往女子臀部捏去。梅姓移工突來舉動嚇得女子花容失色，一度呆站於原地數秒鐘，直到回神才驚覺自己剛剛好像被性騷，隨即向梅姓移工大喊「你在幹嘛?」梅姓移工一派輕鬆，假裝若無其事地從容騎車離開。