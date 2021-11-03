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社子橋下黑衣人聚眾 棍棒刀械齊飛濺血 警網包抄逮36人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市延平北路八段社子橋附近，今天凌晨1時許獲報黑衣人聚眾鬥毆，士林警分局派出警力趕赴現場，一共包抄攔捕9輛車共36人，其中包含涉案主嫌劉姓少年等7名未成年人，有3人受有撕裂傷送醫，尚無生命危險，全案依照聚眾鬥毆等罪嫌移送士林地方法院、士林地檢署偵辦。

警方指出，劉姓少年10月2日晚上9時許，在臉書接獲不明男子說，曾被劉姓少男毆打、恐嚇，兩人在臉書上互嗆開罵，甚至約在社子橋空地談判，劉姓少年涉嫌找來30人，加上他共31人搭乘5輛車抵達社子橋下；另一方則有5人搭1輛車已在現場等候。

劉姓少年涉嫌下車率眾人持棍棒、刀械包圍車輛，動手砸車並攻擊車內人員，現場3人遭打趴，身上受有撕裂傷、擦挫傷等。全案經民眾報案、巡邏警車到發現滋事，立即派出優勢警力圍捕，由於社子橋周邊就只有一條大馬路，劉等人難逃法網，警方隨即包圍全數車輛，逮捕不法分子36人，雙方共計有7名未成年，3人送醫救治。全案調查後依刑法聚眾鬥毆滋事、毀損及傷害等罪嫌，少年移送少年法院，成年人移送士林地檢署偵辦。

社子橋下聚眾鬥毆，警方到場逮捕36人。記者蕭雅娟／翻攝
社子橋下聚眾鬥毆，警方到場逮捕36人。記者蕭雅娟／翻攝

未成年 恐嚇

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