社子橋下黑衣人聚眾 棍棒刀械齊飛濺血 警網包抄逮36人

台北市延平北路八段社子橋附近，今天凌晨1時許獲報黑衣人聚眾鬥毆，士林警分局派出警力趕赴現場，一共包抄攔捕9輛車共36人，其中包含涉案主嫌劉姓少年等7名未成年人，有3人受有撕裂傷送醫，尚無生命危險，全案依照聚眾鬥毆等罪嫌移送士林地方法院、士林地檢署偵辦。

警方指出，劉姓少年10月2日晚上9時許，在臉書接獲不明男子說，曾被劉姓少男毆打、恐嚇，兩人在臉書上互嗆開罵，甚至約在社子橋空地談判，劉姓少年涉嫌找來30人，加上他共31人搭乘5輛車抵達社子橋下；另一方則有5人搭1輛車已在現場等候。