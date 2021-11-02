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2歲童與家中土狗玩遭咬傷後腦 嘉義警沿路鳴笛護送就醫

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉松山村吳姓2歲幼童，上月31日下午於家中玩耍時，不慎遭家中土狗咬傷，吳父急忙開車要將孩子送醫，時逢下班時間車流量大，擔心延誤就醫，請求北斗派出所員警協助，警車一路鳴笛開道，所幸最終化險為夷。

據了解，吳姓幼童父母離異，長子與父親同住民雄松山村，次子與母親住在外地，上月31日下午吳母帶2歲吳童回松山村故居探視，長子疑似想讓家中土狗與弟弟親近，卻沒想到土狗突然失控，咬傷弟弟後腦勺，當場血流不止。

吳父心急如焚，急忙帶著兒子上車，欲前往嘉義基督教醫院，當時約下午4時許，時逢下班時分，路上車水馬龍，擔心延誤就醫，吳父將車開進北斗派出所，想請員警協助開道。

北斗派出所副所長呂家宏研判，吳童當時如稍有延宕可能因失血過多致死，立即與警員王祥合駕駛巡邏車於前方開道，沿路開啟警示燈鳴笛示警，協助家屬送醫。經救護人員送入急診室急救，吳童才終於脫離險境、化險為夷，家屬也對警方熱心助民，表達萬分感激。

嘉義縣北斗派出所員警聞訊，有2歲男童遭狗咬傷、血流不止，急忙出門協助其護送就醫。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣北斗派出所員警聞訊，有2歲男童遭狗咬傷、血流不止，急忙出門協助其護送就醫。記者莊祖銘／翻攝
吳父將車開進民雄分局北斗派出所，希望員警協助開道，護送後腦勺遭狗咬傷、血流不止的兒子就醫。記者莊祖銘／翻攝
吳父將車開進民雄分局北斗派出所，希望員警協助開道，護送後腦勺遭狗咬傷、血流不止的兒子就醫。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣2歲吳姓男童在家與狗玩時，遭咬傷後腦勺、大量出血。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣2歲吳姓男童在家與狗玩時，遭咬傷後腦勺、大量出血。記者莊祖銘／翻攝

嘉義

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