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台中男深夜醉倒路邊遭警車輾過不治 警：負責絕不推諉

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市洪姓員警今年7月凌晨駕駛警車，行經中區狹窄的繼光路時，不慎輾斃疑似酒醉倒臥在路旁的楊姓男子(50歲)，隔日傷重不治，台中市第一警分局表示，全案檢方正進行偵查階段，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定擔負民刑事責任，決不推諉。

據了解，今年7月3日凌晨4時許，在台中市第一警分局繼中所的洪姓員警，當時正駕駛警車執行巡邏勤務，行經中區民族路左轉繼光街時，撞上路倒的楊男，隨後便立即將他送醫搶救，楊男因頭部等處外傷，送醫搶救不治。

台中市第一警分局交通組組長曾麗玉表示，事發當下洪員酒測值為零，楊男血檢有酒精反應，當事人員警對於發生該不幸相當自責，7月4日當天也將肇事員警以嫌疑人身分移送地檢署偵辦，檢察官庭訊完畢後諭令「無保請回」。

台中市第一警分局表示，處理過程中，本分局均指派幹部對死者家屬陪同及關懷慰問，也將協助肇事員警持續與死者家屬進行後續和解事宜，盡最大之誠意協助後續相關事宜，本案現繫屬於地檢署偵查階段，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負該負之民刑事責任，決不推諉。

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台中市第一警分局表示，處理過程中，本分局均指派幹部對死者家屬陪同及關懷慰問，盡最大之誠意協助後續相關事宜，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負該負之民刑事責任，決不推諉。記者劉柏均／攝影
台中市第一警分局表示，處理過程中，本分局均指派幹部對死者家屬陪同及關懷慰問，盡最大之誠意協助後續相關事宜，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負該負之民刑事責任，決不推諉。記者劉柏均／攝影

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