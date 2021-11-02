巡邏車輾斃路倒男 中市警：依法調查擔負責任
台中市洪姓警員今年7月間駕駛警車巡邏時，不慎輾斃倒臥路旁的楊男。警方今天表示，全案已進入司法階段，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負民刑事責任。
台中市警察局第一分局今天透過新聞稿表示，繼中派出所洪姓警員今年7月間凌晨執行巡邏勤務時，駕駛警車沿民族路左轉繼光街往民權路方向行駛，不慎碰撞路倒的50歲楊男。
員警下車查看發現發生事故，立即將楊男護送至醫院救治，但楊男經急救後仍宣告不治。
事發後洪姓警員經呼氣酒測無酒精反應，楊男經抽血檢測則有酒精反應，員警對發生意外相當自責，並不斷向家屬致歉。案發當天台中第一警分局也將洪姓警員移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後諭令無保請回。
警方表示，將協助肇事員警持續與死者家屬進行後續和解事宜，因全案檢方正進行偵查階段，肇事員警將尊重司法調查，後續依肇事鑑定及司法判決，擔負民刑事責任，決不推諉。
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