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影／基隆消防車出勤闖越平交道 隊員被罰9萬、吊照1年

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，行經暖暖街平交道停等火車，等遮斷桿升起後往前開，但約20秒後遮斷桿又降下，打到消防車後側並斷裂。廖員被鐵路警察舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。廖員所屬消防分隊表示，因為車內載3公噸救災水源，廖才未緊急煞車，防重心不穩翻車，研議請廖員申訴。

廖姓消防隊員10月2日上午10點多駕車出勤，行經暖暖街平交道，遇到列車通過，停在3輛機車後方。遮斷桿緩緩升起後，消防車前方機車通過平交道，廖員駕車也起步往前行駛，在通過平交道左轉時，遮斷桿降落打中消防車的後側車身斷裂。

鐵路警察局台北分局瑞芳派出所接獲鐵路局四腳亭行車室通報，有消防車撞斷遮斷桿，請求前往處理。巡邏警網員警到達現場發現，遮斷桿已被車輛撞斷，等現場修復才返隊。

鐵路警察事後調閱平交道監視器畫面，確認消防車有闖越平交道，不慎撞斷遮斷桿。當時遮斷桿運作正常，因此依道路交通管理處罰條例第54條第1項，「不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越」，舉發廖員違規。

廖員所屬消防分隊表示，當平交道警鈴響起時，消防車已行駛到平交道。由於車內載有3公噸救災水源，如果緊急煞車，很容易導致車輛重心不穩而有翻車危險。廖員已賠償台鐵遮斷桿修理費3500元，交通違規裁罰部分研議提出申訴。

基隆市廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，被舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，被舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，被舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，被舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。記者邱瑞杰／翻攝

警察 駕照 監視器 交通違規

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