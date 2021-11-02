影／淡水機車橫切隧道口遭巴士撞擊起火 婦人重傷昏迷

新北市淡水區前天晚上有1輛社區接駁巴士駛出新民隧道時，赫見1輛機車從隧道口打算橫越馬路，司機來不及反應直接撞上，機車被推行後燒成一團火球，騎機車的婦人彈飛沒有燒傷，但頭部重創、手部骨折送醫急救，目前仍昏迷住院中。

這起車禍發生在晚間7時許，62歲孫姓男子駕駛私人社區接駁巴士沿淡水區新市一路往沙崙方向，進入新民隧道行駛於內側車道，赫然在出隧道時遇上65歲李姓婦人騎機車竄出想要橫越馬路。

小型巴士緊急剎車還是來不及閃避，迎面撞個正著，李姓婦人當場被彈飛，摔到昏迷不醒，機車卡在巴士車頭被推行10幾公尺，瞬間引燃燒成一團火球。消防車和救護車趕抵時，發現婦人手部骨折、頭部受創昏迷，送醫緊急手術，迄今仍未清醒尚未脫險，暫無生命危險。