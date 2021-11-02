快訊

社區鋸樹沒申請！樹幹掉落文湖線軌道害停駛 北捷將求償

法院傳喚房客作證...反遭房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水機車橫切隧道口遭巴士撞擊起火 婦人重傷昏迷

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區前天晚上有1輛社區接駁巴士駛出新民隧道時，赫見1輛機車從隧道口打算橫越馬路，司機來不及反應直接撞上，機車被推行後燒成一團火球，騎機車的婦人彈飛沒有燒傷，但頭部重創、手部骨折送醫急救，目前仍昏迷住院中。

這起車禍發生在晚間7時許，62歲孫姓男子駕駛私人社區接駁巴士沿淡水區新市一路往沙崙方向，進入新民隧道行駛於內側車道，赫然在出隧道時遇上65歲李姓婦人騎機車竄出想要橫越馬路。

小型巴士緊急剎車還是來不及閃避，迎面撞個正著，李姓婦人當場被彈飛，摔到昏迷不醒，機車卡在巴士車頭被推行10幾公尺，瞬間引燃燒成一團火球。消防車和救護車趕抵時，發現婦人手部骨折、頭部受創昏迷，送醫緊急手術，迄今仍未清醒尚未脫險，暫無生命危險。

雙方均未飲酒，全案依道路交通事故處理程序處置，肇事原因由警方進一步鑑識調查釐清。

機車被小型巴士迎面撞上，起火燒成一堆廢鐵。記者林昭彰／翻攝
機車被小型巴士迎面撞上，起火燒成一堆廢鐵。記者林昭彰／翻攝
婦人騎機車橫切隧道口，被小型巴士迎面撞上，機車起火、騎士重傷昏迷。記者林昭彰／翻攝
婦人騎機車橫切隧道口，被小型巴士迎面撞上，機車起火、騎士重傷昏迷。記者林昭彰／翻攝

巴士 淡水 車禍

延伸閱讀

林蔭交錯、平緩好走！ 觀音山系「北橫古道」 遠眺台北港、淡水漁人碼頭這麼美

淡水女路培訓女導覽員首發 親子團邊走邊學收穫滿滿

板橋、淡水民眾長期占用免費停車格　新北市11月起要收費納管

母抱兒「想跳橋自殺」 公車司機衝下車1舉動救2命

相關新聞

國道一號五股路段3車追撞 1小貨車司機骨折受困

國道一號南向31公里約新北市五股路段，今天下午3時20分發生3輛車追撞事故，其中1輛小廂型車的52歲男性駕駛受困在變形車...

畫面曝光！萬華廢棄保險箱爆炸「留5枚子彈」 火光撲面清潔員拔腿逃

台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸，導致2員輕傷，現場還出現5枚子彈；相關畫面顯示，爆炸引發火光、...

付不出酒錢…男打1999稱買汽油到北市府輕生 最後奶奶來結帳

台北市政府1999市民當家熱線服務網，今天凌晨3點多接到恐嚇電話，對方男子稱要買汽油到市府輕生，信義分局獲報，查出馮姓男...

影／基隆消防車出勤闖越平交道 隊員被罰9萬、吊照1年

基隆市廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，行經暖暖街平交道停等火車，等遮斷桿升起後往前開，但約20秒後遮斷桿又降下，打到消防車後...

影／淡水機車橫切隧道口遭巴士撞擊起火 婦人重傷昏迷

新北市淡水區前天晚上有1輛社區接駁巴士駛出新民隧道時，赫見1輛機車從隧道口打算橫越馬路，司機來不及反應直接撞上，機車被推...

台中北屯防疫旅館傳火警 疑小冰箱電線走火消防趕往

台中市北屯區東山路二段的防疫旅館，在今天下午4時許傳出火警，台中市消防局出動3個分隊、28名人力前往救火，不過消防人員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。