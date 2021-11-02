台中北屯防疫旅館傳火警 疑小冰箱電線走火消防趕往

台中市北屯區東山路二段的防疫旅館，在今天下午4時許傳出火警，台中市消防局出動3個分隊、28名人力前往救火，不過消防人員到場時，旅館人員已自行撲滅火勢，疑似6樓房間內的一台小冰箱電線走火，未釀人員受傷，無燃燒面積，財損約數千元。

台中市消防局勤指中心在今天下午4時24分獲報，北屯區東山路二段一家防疫旅館，傳出火警，消防局派遣東山、中山、頭家厝分隊，出動消防車8輛、救護車2輛、消防人員28名出勤前往搶救，消防人員在獲報的10分鐘後抵達現場。

經消防人員調查，發生火警的是旅館6樓房間的一台小冰箱，疑似電線走火，消防人員抵達現場時，飯店人員已經將火勢撲滅，並將冰箱移置到戶外，現場無人員受傷，詳細的起火原因，仍待火調科後續釐清。