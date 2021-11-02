桃園男下跪磕頭還被7人踹不願追究 警：依妨害安寧裁罰

知名粉團PO文桃園市平鎮區獅子林活動中心旁空地，昨天深夜一群男女圍著一名男子不斷叫罵，男子最後下跪道歉，還被踹、被拖和被毆後，一群人才離開，留下男子躺在水泥地上。

平鎮警分局今天下午表示，建安派出所接獲報案後立即前往現場，鬧事的男女已經離開，在場就是26歲下跪的男子自稱身體無礙，不需警方處理。但員警追查，當晚到場有8名男女是朋友關係，下跪男子疑因做風引起朋友不滿，加上又常常揶揄蕭姓男子的女友，蕭等7人昨天深夜約被害人出面，要求下跪道歉。