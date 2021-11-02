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新店警所長中風後退休復健 警政署長：繼續協助照護

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警新店分局石嘈派出所前所長陳德威，三年前在所內用膳時身體突然中風，送醫後開刀無大礙，但仍需持續照護，遂同年底經銓敘部審定退休。警政一家親，警政署署長陳家欽今下午在新北市警局長黃宗仁等人的陪同下，專至他永和的住處慰問，承諾會持續支持陳員的治療復健，讓家屬無後顧之憂。

據了解，現年50歲的陳德威，是警察專科學校專科警員班第八期畢業，畢業後選擇在新北市（原台北縣）服務，擔任過制服員警、刑事警察，從警經歷豐富備受肯定，在中和分局時升任巡佐，調任新店分局後，被拔擢為石嘈派出所所長。

2018年8月6日，陳德威晚上6時許在所內吃飯時突倒地不起，緊急送醫後，醫師診斷為顱內出血致腦中風，有右側肢體偏離、失語症等症狀。

當下新北市警局第一時間派員慰問，同時提供照護與補助，不料狀況並未好轉，陳員仍無法上班，遂於同年底協助他辦理退休。

警政署長陳家欽今下午協同新北市警局長黃宗仁、人事室主任鄭建國、新店警分局長余昭俊等人，上前關懷慰問，陳家欽肯定陳員從警時的付出，希望家屬能持續陪伴照護，並已指示新北市警局繼續協助家屬後續照護事宜。

據悉，除了每月退休金，警方每月也由公益信託警察醫療及照護基金「安置就養」補助陳員。

黃宗仁表示，每一位新北市員警都是警局的心頭肉，期勉同仁要多注意健康，多運動、少應酬飲酒，保持最佳身體狀況。

警政署長陳家欽今下午協同新北市警局長黃宗仁等人，至石嘈派出所前所長陳德威住處慰問。記者翁至成／翻攝
警政署長陳家欽今下午協同新北市警局長黃宗仁等人，至石嘈派出所前所長陳德威住處慰問。記者翁至成／翻攝
警政署長陳家欽今下午協同新北市警局長黃宗仁等人，至石嘈派出所前所長陳德威住處慰問。記者翁至成／翻攝
警政署長陳家欽今下午協同新北市警局長黃宗仁等人，至石嘈派出所前所長陳德威住處慰問。記者翁至成／翻攝

警察 陳家欽 腦中風 復健 退休金

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