快訊

撤出？雅虎宣布停止在中國大陸的產品及服務

下班注意！北捷文湖線出現異常 辛亥至動物園站停駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安坑輕軌工地挖到砲彈 無彈頭但內「殘有火藥」被軍方運離

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

安坑輕軌施工地今下午1時許，有工人挖到疑似砲彈物體，觀察了一陣子發現「好像就是砲彈」，立刻報警。新北市警方派員趕抵，從外部特徵觀察確實是砲彈，遂封鎖現場、疏散人員，並通知軍方；下午3時許，砲彈已由未爆彈處理小組運離，至於為何會出現砲彈，尚待釐清。

據了解，發現砲彈的工地是在安坑輕軌K7站附近，輕軌全線預計今年底完工，但相關工程還正在進行。今下午1時10分有工人在該輕軌工地挖掘時，發現一枚不明堅硬物，再深挖，發現竟是顆砲彈。

工人緊急通報新北警方，員警到場發現它有完整的砲彈特徵，雖無彈頭，但透過破裂的底部發現，裡面有殘餘的潮濕火藥，立刻拉封鎖線並轉報軍方。

未爆彈處理小組到場，下午3時16分運走該砲彈，現場解除封鎖；詳細砲彈資訊有待軍方釐清。

新北市安坑輕軌K7站施工地，今下午有工人挖到不明砲彈一枚，報警後轉報軍方運離。記者翁至成／翻攝
新北市安坑輕軌K7站施工地，今下午有工人挖到不明砲彈一枚，報警後轉報軍方運離。記者翁至成／翻攝
新北市安坑輕軌K7站施工地，今下午有工人挖到不明砲彈一枚，報警後轉報軍方運離。記者翁至成／翻攝
新北市安坑輕軌K7站施工地，今下午有工人挖到不明砲彈一枚，報警後轉報軍方運離。記者翁至成／翻攝
新北市安坑輕軌K7站施工地，今下午有工人挖到不明砲彈一枚，報警後轉報軍方運離。記者翁至成／翻攝
新北市安坑輕軌K7站施工地，今下午有工人挖到不明砲彈一枚，報警後轉報軍方運離。記者翁至成／翻攝

安坑輕軌

延伸閱讀

太魯閣號被告李義祥 違法兼任工地主任再挨百萬元罰款

奈及利亞21層豪宅工地突倒塌！至少3死、逾百人遭活埋

剛出生男嬰丟棄工地 父母二審改判7年半及1年

飽受沙塵之苦 雲林200村民包圍台電水力發電工地

相關新聞

畫面曝光！萬華廢棄保險箱爆炸「留5枚子彈」 火光撲面清潔員拔腿逃

台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸，導致2員輕傷，現場還出現5枚子彈；相關畫面顯示，爆炸引發火光、...

付不出酒錢…男打1999稱買汽油到北市府輕生 最後奶奶來結帳

台北市政府1999市民當家熱線服務網，今天凌晨3點多接到恐嚇電話，對方男子稱要買汽油到市府輕生，信義分局獲報，查出馮姓男...

彰化「金勤區」風波 警局解散LINE五百人大群組

彰化推動「金勤區」防阻詐騙有成，卻引起基層員警不滿，在「靠北警察」發文，彰化警察局長吳坤旭今指出，基於保護民眾財產安全，...

男子高雄持刀搶超市連夜逃嘉南 警調影像追人緝捕到案

高雄市橋頭區昨晚發生歹徒持刀搶劫生鮮超市逃逸，警方根據相關監錄影像，追到嘉義火車站附近，拘捕涉案的劉姓男子到案，並在他身...

安坑輕軌工地挖到砲彈 無彈頭但內「殘有火藥」被軍方運離

安坑輕軌施工地今下午1時許，有工人挖到疑似砲彈物體，觀察了一陣子發現「好像就是砲彈」，立刻報警。新北市警方派員趕抵，從外...

影／借錢開店卻遇疫情倒店 女刺青師欲輕生新莊警救援

活著才有希望！新北市新莊區25歲王姓女子，今年年中向友人借款數萬元裝潢開刺青店。孰料店甫開不久，卻碰上新冠疫情再起攪局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。