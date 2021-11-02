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安坑輕軌工地挖到砲彈 無彈頭但內「殘有火藥」被軍方運離
安坑輕軌施工地今下午1時許，有工人挖到疑似砲彈物體，觀察了一陣子發現「好像就是砲彈」，立刻報警。新北市警方派員趕抵，從外部特徵觀察確實是砲彈，遂封鎖現場、疏散人員，並通知軍方；下午3時許，砲彈已由未爆彈處理小組運離，至於為何會出現砲彈，尚待釐清。
據了解，發現砲彈的工地是在安坑輕軌K7站附近，輕軌全線預計今年底完工，但相關工程還正在進行。今下午1時10分有工人在該輕軌工地挖掘時，發現一枚不明堅硬物，再深挖，發現竟是顆砲彈。
工人緊急通報新北警方，員警到場發現它有完整的砲彈特徵，雖無彈頭，但透過破裂的底部發現，裡面有殘餘的潮濕火藥，立刻拉封鎖線並轉報軍方。
未爆彈處理小組到場，下午3時16分運走該砲彈，現場解除封鎖；詳細砲彈資訊有待軍方釐清。
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