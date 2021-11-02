影／借錢開店卻遇疫情倒店 女刺青師欲輕生新莊警救援

活著才有希望！新北市新莊區25歲王姓女子，今年年中向友人借款數萬元裝潢開刺青店。孰料店甫開不久，卻碰上新冠疫情再起攪局，沒來客到店刺青，經濟也陷入困頓，不得以只好認賠結束營業。上周三凌晨，她獨自來到新莊運動公園散心，一時情緒失控欲攀爬觀景台欄桿輕生，還好轄區警巡經，趨前安撫趁隙將人拉下，結束一場虛驚。

據了解，王姓女子（25歲）從事刺青工作多年，今年年中，她向友人借款數萬元開店基金，選定新北市中和區一處地點裝潢，準備圓夢開刺青店。孰料，今年6月刺青店才剛開張不久，國內二度爆發本土新冠肺炎疫情，狀況一度嚴峻，迫使中央疫情流行指揮中心不得不提升防疫至二級警戒，並調整相關防疫作為。

遂此，王女刺青店生意直接受到影響，不但營收短缺又得面臨向友借款壓力，不想讓家人擔心、求援，幾經思考之下只好忍痛結束刺青店業務，王女變得鬱鬱寡歡。

據悉，上周三凌晨1時許，王女又因無力還友借款心緒低落，為了舒緩壓力，她獨自從住家步行外出散步。期間，她步經新北市新莊運動公園，走上公園內一處景觀台二樓，卻一時情緒失控，一下攀爬欄杆單腳跨坐在上，一下又爬下欄杆在景觀台徘徊。

眼見情況危急，轄區新莊警分局中港派出所所長張謝佛、警員黃瀚賢、黃羿堯、陳世雄等員巡邏經過，發現公園保全人員手拿手電筒往景觀樓頂照射，直覺有異趨前查看。

4警見王女舉止異常兵分二路，一員原地安撫王女情緒，所長張謝佛、警員黃瀚賢隨後衝上景觀台，此時王女已又跨坐在頂樓欄杆上，警喊：「不要想開！ 先下來好嗎？」只見王女不停喊著「不要、我不要」、「你們幫我打電話聯絡家人」等話。所長藉機詢問安撫家人聯繫方式，一邊緩緩靠近，趁王女不注意之際，從後一把將王女抱下，結束虛驚一場。